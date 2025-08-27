IMA recebe homenagem da Assembleia Legislativa pelos 50 anos de atuação

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) recebeu, nesta quarta-feira, 27, uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado (Alesc) em reconhecimento às cinco décadas de trabalho voltado à preservação ambiental, ao uso responsável dos recursos naturais e à promoção do desenvolvimento sustentável.

A honraria foi entregue à presidente do IMA, Sheila Meirelles, pelo deputado estadual Marcos da Rosa, proponente da homenagem. Na ocasião, o parlamentar ressaltou que esse é um reconhecimento da Alesc pelo trabalho desenvolvido pelo Instituto, por meio de seus servidores, os quais colaboram cotidianamente para a preservação ambiental. “E preservar o meio ambiente é preservar a vida, inclusive a nossa”, disse o deputado.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na placa entregue, registra-se o reconhecimento ao IMA pela “trajetória de compromisso com a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a proteção dos recursos naturais de Santa Catarina”.

Em agradecimento, a presidente Sheila Meirelles destacou o simbolismo da homenagem e reforçou o propósito do Instituto: “Este é um momento muito especial para todos que fazem parte da história do IMA. Receber esse reconhecimento da Alesc nos motiva a seguir firmes na missão de proteger o meio ambiente catarinense, buscando sempre o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade.”

O ato também contou com a presença do coordenador regional do IMA em Chapecó, Renato Muniz da Silva, que reforçou a importância da atuação regionalizada na proteção ambiental em todo o Estado, além dos diretores, gerentes e assessores da sede que representaram os servidores do IMA no recebimento da homenagem.

Cinco décadas de compromisso com a natureza



Em 2025, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) celebra 50 anos de dedicação à gestão dos recursos naturais, à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do Estado. A instituição nasceu como Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (Fatma), em 1975.

Em 2017, com o objetivo de modernizar, ainda mais, a administração estadual, a Fatma foi transformada em IMA. Criado com o foco na execução de políticas públicas voltadas à preservação e conservação do meio ambiente, o Instituto tem se destacado em relação à gestão do licenciamento ambiental e à conservação dos recursos naturais catarinenses.

Com o acúmulo de cinco décadas de experiência e conhecimento, o IMA possui um corpo técnico extremamente qualificado e comprometido em garantir o bem-estar ambiental para a atual e as futuras gerações. Dessa forma, mostra-se conectado com as perspectivas globais que, atualmente, tratam a preservação do meio ambiente como um ativo para o desenvolvimento socioeconômico de longo prazo.