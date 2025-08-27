Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora

55 996446296
Em 1989, o Brasil vivia o auge do rock nacional. Bandas como Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, TNT e Cascavelletes inspiravam jovens músicos a criarem seus próprios grupos e a tocarem os sucessos que dominavam as rádios. Foi nesse cenário que surgiu, em Tenente Portela, a Banda Anarquia, a primeira banda de rock da cidade. Com um nome ousado para a época, o grupo trazia em suas letras um olhar crítico sobre a desigualdade social, a corrupção e a injustiça, misturando canções autorais e grandes clássicos do rock brasileiro e internacional, como Pink Floyd e Dire Straits.
A formação original contava com os irmãos Aurélio Gomes, que tocava baixo elétrico, e Diovanir 'Maninho' Gomes, que tocava guitarra solo e vocais; Ernani De Carli (vocal e guitarra base); Luciano Ruschel (teclados); Luis Carlos Capellari (Capela) nos teclados; e Luis Alsério dos Santos (bateria). Posteriormente, integraram a banda Eléu Dalla Nora (percussão), Eliandro Lutz (Seco) na bateria e Luciano Ilgenfrit (vocal). A Anarquia esteve em atividade entre 1989 e 1995, deixando sua marca na história musical da região.
Agora, 36 anos depois, os integrantes se reencontram para um show especial, em tributo a Eléu Dalla Nora, que fez parte dessa trajetória. A apresentação será no dia 05 de setembro, na AABB de Tenente Portela, a partir das 20 horas, trazendo de volta os clássicos do rock e músicas autorais que marcaram época.
O ingresso será espontâneo e solidário, com doações destinadas à Liga Feminina de Combate ao Câncer e à APATA.
Não perca essa viagem no tempo. Venha reviver a história da Banda Anarquia e homenagear um dos seus grandes integrantes.
