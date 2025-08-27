WhatsApp

Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural

Cultura

27/08/2025 17h42
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

O município de Tenente Portela sediará, no dia 29 de agosto, uma Audiência Pública para debater a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O evento acontecerá no Centro Cultural de Tenente Portela, a partir das 8h30. A audiência é uma oportunidade para que a comunidade se informe e participe ativamente das decisões sobre os investimentos no setor cultural do município.

Além de discutir a PNAB, a audiência também contará com a apresentação do Plano de Aplicação de Recursos (PAR 2025). Esse plano irá consolidar os investimentos que serão feitos na cultura local, garantindo que os recursos da Lei Aldir Blanc sejam aplicados de forma transparente e eficiente. A presença da população é fundamental para garantir que as ações culturais atendam às necessidades e aos anseios da sociedade.

A Política Nacional Aldir Blanc é uma iniciativa do Governo Federal que visa promover o fomento e o financiamento da cultura em todo o país. A lei permite que estados e municípios recebam recursos para investir em projetos culturais, desde a produção artística até a preservação do patrimônio cultural.

Foto: Divulgação Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Foto: Divulgação Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
“Este investimento de mais de R$ 30 milhões reafirma nosso compromisso com a cultura e com os artistas gaúchos“, disse Leite - Foto: Maurício Tonetto/Secom Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios, incluindo cidades da microrregião
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Há 17 minutos Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Há 27 minutos Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho
Há 27 minutos Organizações alertam para agenda anti-indígena no Congresso Nacional
Há 27 minutos Alckmin desembarca no México e tem reunião com setor privado
Há 27 minutos Comissão aprova admissibilidade de proposta que cria fundo para inclusão social de pretos e pardos
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
