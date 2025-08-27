Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural

O município de Tenente Portela sediará, no dia 29 de agosto, uma Audiência Pública para debater a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O evento acontecerá no Centro Cultural de Tenente Portela, a partir das 8h30. A audiência é uma oportunidade para que a comunidade se informe e participe ativamente das decisões sobre os investimentos no setor cultural do município.

Além de discutir a PNAB, a audiência também contará com a apresentação do Plano de Aplicação de Recursos (PAR 2025). Esse plano irá consolidar os investimentos que serão feitos na cultura local, garantindo que os recursos da Lei Aldir Blanc sejam aplicados de forma transparente e eficiente. A presença da população é fundamental para garantir que as ações culturais atendam às necessidades e aos anseios da sociedade.

A Política Nacional Aldir Blanc é uma iniciativa do Governo Federal que visa promover o fomento e o financiamento da cultura em todo o país. A lei permite que estados e municípios recebam recursos para investir em projetos culturais, desde a produção artística até a preservação do patrimônio cultural.