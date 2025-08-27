WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Folha Popular
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Senado Federal

Moro defende independência da CPMI do INSS, mas mira governo

O senador Sergio Moro (União-PR) destacou em pronunciamento nesta quarta-feira (27) a instalação da CPMI do INSS e a escolha de um presidente e de ...

27/08/2025 18h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Sergio Moro (União-PR) destacou em pronunciamento nesta quarta-feira (27) a instalação da CPMI do INSS e a escolha de um presidente e de um relator "independentes", o que, segundo ele, representa uma vitória da oposição. Moro defendeu que as apurações alcancem todos os responsáveis, mas ressaltou que os principais suspeitos são funcionários nomeados pelo atual governo e dirigentes de entidades que apoiam politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Agora há esperança de que os fatos possam ser devidamente investigados, doa a quem doer, se tiver gente do governo anterior, se tiver gente do governo atual. Mas as suspeitas principais recaem sobre funcionários da administração atual, inclusive nomeados pelo Lula. Presidentes de sindicatos e associações que dão suporte ao governo são, igualmente, os principais suspeitos de serem os beneficiários dessa fraude gigantesca. Daí porque essa CPMI não pode ser controlada pelo governo, não pode ser uma investigação de comadres.

Moro classificou as revelações sobre o INSS como "um grande e novo escândalo criminal do governo Lula" envolvendo fraudes contra aposentados e pensionistas. O senador estimou que a fraude tenha movimentado R$ 5 bilhões, com parte dos recursos sendo destinada a sindicatos e associações ligados ao governo. Ele criticou a paralisação das investigações após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter assumido os processos.

— De repente, as investições que tramitavam de maneira correta nas primeiras instâncias foram todas avocadas ao STF, no gabinete do ministro Dias Toffoli, com base numa suposta prevenção que não existia. As investigações ficaram, durante esse período, paralisadas. Aquele escândalo estava sendo colocado de lado, longe dos noticiários — declarou.

O senador também disse ter sido "surpreendido" com a possibilidade de ser convocado para depor na comissão. Ele alegou nunca ter tido relação com a gestão de benefícios previdenciários quando foi ministro da Justiça (2019-2020).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide destaca realização da Expofruit no Rio Grande do Norte
- Foto: Waldemir BArreto/Agência Senado Lucas Barreto critica tarifas de energia no AP e pede CPI
Sessão desta quarta foi presidida por Davi - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Transformação de cargos de juízes do TRT da 2ª Região vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
14°

Sensação

1.67 km/h

Vento

89%

Umidade

F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Fitness
Sicredi
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Unimed
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Império
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 8 minutos Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri
Há 8 minutos Câmara aprova prorrogação de prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira
Há 8 minutos Zenaide destaca realização da Expofruit no Rio Grande do Norte
Há 8 minutos INSS afirma que bloqueio de consignados foi decidido pela justiça e pelo TCU
Há 8 minutos Lucas Barreto critica tarifas de energia no AP e pede CPI
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Ipiranga
Seco
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 5 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados