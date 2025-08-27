WhatsApp

Câmara

Câmara aprova regime de urgência para cinco projetos; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27) o regime de urgência para cinco propostas. Os projetos com urgência podem ser votados direta...

27/08/2025 19h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27) o regime de urgência para cinco propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Confira as propostas que passam a tramitar com urgência:

  • PL 1532/25, do Senado, que prorroga por mais cinco anos o prazo para ratificação de registros imobiliários de imóveis rurais em faixa de fronteira;
  • PL 1533/24, do Senado, que prevê a criação de um cadastro nacional de creches;
  • PL 3865/25, da deputada Simone Marquetto (MDB-SP), que institui o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado em 29 de setembro;
  • PLP 128/22 , do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), que destina no mínimo 5% do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para a capacitação continuada de servidores administrativos do Sistema Penitenciário e de policiais penais;
  • PL 6139/23, do Senado, que cria um sistema oficial de apoio ao crédito para exportações brasileiras e atualiza leis relacionadas ao financiamento dessas operações.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

