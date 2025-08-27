WhatsApp

Senado Federal

Senado autoriza empréstimo externo de US$ 110 milhões para SP

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (27), projeto que autoriza o estado de São Paulo a contratar empréstimo de US$ 110 milhões junto a...

27/08/2025 20h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senador Mourão ( em Plenário) foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senador Mourão ( em Plenário) foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (27), projeto que autoriza o estado de São Paulo a contratar empréstimo de US$ 110 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União. O PRS 29/2025 segue para promulgação.

Os recursos vão financiar parte do Programa Desenvolve SP – Infraestruturas Sustentáveis, que promove projetos de gestão de água e resíduos, reciclagem, energias renováveis, eficiência energética e infraestrutura urbana.

O programa prevê também redução de emissões de carbono, eficiência da iluminação pública, aprimoramento da mobilidade urbana e combate a enchentes. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o relator do projeto. O empréstimo deverá ser pago em 25 anos, com um prazo de carência de até cinco anos e meio.

