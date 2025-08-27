WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Unimed
Seco
APPATA
Sicoob
Folha Popular
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Niederle
Mercado Balestrin
Império
Senado Federal

Senado ratifica atualização de acordo com União Europeia sobre isenção de visto

O Plenário do Senado ratificou nesta quarta-feira (27) a atualização do acordo entre Brasil e União Europeia sobre isenção de vistos de curta duraç...

27/08/2025 20h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado ratificou nesta quarta-feira (27) a atualização do acordo entre Brasil e União Europeia sobre isenção de vistos de curta duração para passaportes comuns. Agora o texto com a atualização ( PDL 479/2023 ) segue para promulgação.

Esse tipo de isenção de visto, que beneficia tanto brasileiros quanto cidadãos de países da União Europeia, existe há mais de dez anos.

O relator da matéria no Senado foi Nelsinho Trad (PSD-MS), que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE).

Em seu parecer, ele destaca que o trecho “três meses no decurso de um período de seis meses”, que estava presente no acordo original, foi substituído por “90 dias num período de 180 dias”.

Dessa forma, conforme explica o Ministério das Relações Exteriores, "os nacionais do Brasil poderão permanecer no território dos estados-membros que apliquem integralmente o acervo de Schengen por um período máximo de 90 dias num período de 180 dias. Por reciprocidade, os cidadãos da União poderão permanecer no território do Brasil por um período máximo de 90 dias num período de 180 dias".

Nelsinho argumenta que a mudança é necessária porque "traz uma definição exata do prazo máximo de estada permitido, agora contado em dias, tornando, assim, mais seguras as viagens recíprocas dos nacionais de ambas as partes contratantes, pois se afastam definitivamente eventuais interpretações errôneas das autoridades de um país na contagem total dos dias de estada de um viajante estrangeiro".

O senador também explica que "o Espaço Schengen (...) é uma área de livre circulação de pessoas integrada por 29 países europeus, a maioria deles membros da União Europeia. Nesse conjunto de territórios não há controles fronteiriços, o que permite que cidadãos brasileiros possam ingressar sem necessidade de visto e, caso desejem circular entre esses países, não precisarão apresentar novamente seus passaportes nas fronteiras".

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide destaca realização da Expofruit no Rio Grande do Norte
- Foto: Waldemir BArreto/Agência Senado Lucas Barreto critica tarifas de energia no AP e pede CPI
Sessão desta quarta foi presidida por Davi - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Transformação de cargos de juízes do TRT da 2ª Região vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
14°

Sensação

1.67 km/h

Vento

89%

Umidade

Sala
Lazzaretti
Seco
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Sala
APPATA
Império
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Império
Seco
F&J Santos
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Sala
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 10 minutos Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri
Há 10 minutos Câmara aprova prorrogação de prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira
Há 10 minutos Zenaide destaca realização da Expofruit no Rio Grande do Norte
Há 11 minutos INSS afirma que bloqueio de consignados foi decidido pela justiça e pelo TCU
Há 11 minutos Lucas Barreto critica tarifas de energia no AP e pede CPI
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 5 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Sicredi
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Fitness
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados