Senado Federal

Transformação de cargos de juízes do TRT da 2ª Região vai à sanção

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (27), em regime de urgência, o projeto de lei que transforma cargos vagos do Tribunal Regional do Trabalho (T...

27/08/2025 20h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Sessão desta quarta foi presidida por Davi - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Sessão desta quarta foi presidida por Davi - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (27), em regime de urgência, o projeto de lei que transforma cargos vagos do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, com sede em São Paulo (SP). A matéria recebeu relatório favorável do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR). O texto será encaminhado à sanção presidencial.

O PL 1.694/2025 transforma 27 cargos vagos de juízes do trabalho substitutos em 11 cargos de desembargadores do trabalho. Com isso, a composição do órgão ficaria com 105 cargos de desembargadores. O projeto também cria cargos em comissão e funções comissionadas, sem aumento de despesas.

O texto foi aprovado anteriormente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguiu para apreciação do Plenário.

