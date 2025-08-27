WhatsApp

Senado Federal

Zenaide destaca realização da Expofruit no Rio Grande do Norte

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), ressaltou a importância da Feira Internacional de Fruticul...

27/08/2025 21h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), ressaltou a importância da Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada (Expofruit), realizada na semana passada em Mossoró (RN).

Ela afirmou que o evento, considerado o maior da América Latina no setor, é um exemplo de produção sustentável e descentralizada, capaz de gerar emprego, renda e projeção internacional para o Rio Grande do Norte e o Brasil.

— A Expofruit é a prova viva de que a produção sustentável no campo, descentralizada, também gera emprego e renda, além de reforçar o caixa do poder público para investimentos. Temos um ganho que nos enche de orgulho: a projeção internacional do Rio Grande do Norte e do Brasil por meio da exportação de alimentos — disse.

A senadora destacou que o Rio Grande do Norte é o maior produtor e exportador de melão do Brasil, e lembrou que o estado também vem se fortalecendo em outros setores, como o da pesca, o da energia eólica e o do sal marinho.

— O Brasil é uma potência agrícola que inspira admiração e até inveja de outras nações. Sempre digo que nenhuma nação se desenvolve sem o estímulo à atividade econômica no âmbito de um projeto de país, alinhado com o manejo sustentável dos recursos naturais e com a lógica distributiva e socialmente justa dos ganhos. Não somos ilhas, e sim um todo interligado em cooperação por uma vida digna e próspera para todos.

