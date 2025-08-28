WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Folha Popular
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seco
Meganet
Ipiranga
Niederle
Seu Manoel
Unimed
Império
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Agricultura

Dia da Avicultura: Santa Catarina consolida protagonismo nacional e internacional no setor avícola

Foto: Roberto Zacarias / SECOMNo Dia da Avicultura, 28 de agosto, Santa Catarina comemora os resultados expressivos e a posição estratégica como um...

28/08/2025 05h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

No Dia da Avicultura, 28 de agosto, Santa Catarina comemora os resultados expressivos e a posição estratégica como um dos principais polos avícolas do Brasil. Com forte presença no mercado nacional e internacional, o estado se destaca pela excelência produtiva, sanidade animal e capacidade de exportação, sendo referência em frango de corte, ovos, perus e outras aves.

No total, a produção catarinense de aves, incluindo todas as espécies e finalidades, gera um Valor de Produção Agropecuária (VPA) de aproximadamente R$ 12,7 bilhões. É responsável por cerca de 30 mil postos de trabalho no campo, segundo o último Censo Agropecuário de 2017, além de mais de 40 mil empregos diretos nas agroindústrias e dezenas de milhares de empregos indiretos em atividades relacionadas.

Em 2024, Santa Catarina foi responsável por 13,5% da produção brasileira de carne de frango e 22,6% das exportações nacionais, consolidando-se como o segundo maior produtor e exportador do país. A carne de frango catarinense alcançou 135 países.

“A força da nossa avicultura é construída com base no comprometimento de toda a cadeia produtiva. Reconhecemos o papel fundamental de cada elo nesse processo, que vai da produção à sanidade, garantindo resultados consistentes e a confiança dos mercados internacionais. E como nos orienta o governador Jorginho Mello, Santa Catarina continuará com este trabalho e sendo sinônimo de qualidade, biosseguridade e competitividade no setor avícola”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini. Esse resultado é fruto do trabalho entre produtores, agroindústrias, cooperativas e órgãos de defesa sanitária, com destaque para a atuação da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O desempenho positivo segue em 2025. De janeiro a junho deste ano, foram exportadas 573 mil toneladas de carne de frango, com receitas de US$ 1,18 bilhão no período, o que representa altas de 1,8% e 9,9%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2024. A sanidade animal continua sendo um diferencial competitivo. Mesmo com registro recente de foco de Influenza Aviária de Alta Patogenidade (IAAP) em outro estado, Santa Catarina manteve-se livre da doença em granjas comerciais, reforçando a confiabilidade da sua produção.

Além do frango de corte, outras cadeias avícolas também têm peso relevante na economia estadual:

  • Ovos de galinha:produção estimada em 200 milhões de dúzias em 2024, com um VPA de R$ 1,43 bilhão, sendo a 10ª principal atividade agropecuária do estado. O setor conta com aproximadamente 600 produtores.
  • Perus:abate de 9,1 milhões de aves, oriundas de mais de 300 produtores, com um VPA de R$ 641,1 milhões em 2024.
  • Patos e marrecos:abate de 2,8 milhões de aves, com um VPA de R$ 45 milhões. Em 2024, foram exportadas 3,4 mil toneladas, com receita de US$ 11,5 milhões, fazendo com que Santa Catarina respondesse por mais de 99% das exportações brasileiras deste segmento.

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri apoia prefeituras para ampliar o Cadastro Ambiental Rural na Serra Catarinense
Fotos: Débora Beina/Divulgação Conab celebra retomada dos estoques públicos de arroz após 11 anos, com ato em Pelotas
Ato de assinatura envolveu diversas prefeituras nesta segunda (25) -Foto: Fabrízio Fernández/AscomSeapi Governo assina convênios e termo de cooperação com municípios
Tenente Portela, RS
Atualizado às 06h07
11°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
11°

Sensação

1.68 km/h

Vento

98%

Umidade

Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Lazzaretti
Sala
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Sala
Sicoob
Império
Tarzan
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Sala
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Últimas notícias
Há 2 horas Dia da Avicultura: Santa Catarina consolida protagonismo nacional e internacional no setor avícola
Há 7 horas Deputados analisam projeto que perdoa dívidas tributárias das Apaes; acompanhe
Há 7 horas Câmara aprova projeto que perdoa dívidas com tributos federais das Apaes
Há 7 horas Deputados não chegam a acordo para votar PEC das Prerrogativas
Há 11 horas Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri
Unimed
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Agro Niederle
Império
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Sicredi
Seco
Meganet
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Império
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados