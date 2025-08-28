Dia da Avicultura: Santa Catarina consolida protagonismo nacional e internacional no setor avícola

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

No Dia da Avicultura, 28 de agosto, Santa Catarina comemora os resultados expressivos e a posição estratégica como um dos principais polos avícolas do Brasil. Com forte presença no mercado nacional e internacional, o estado se destaca pela excelência produtiva, sanidade animal e capacidade de exportação, sendo referência em frango de corte, ovos, perus e outras aves.

No total, a produção catarinense de aves, incluindo todas as espécies e finalidades, gera um Valor de Produção Agropecuária (VPA) de aproximadamente R$ 12,7 bilhões. É responsável por cerca de 30 mil postos de trabalho no campo, segundo o último Censo Agropecuário de 2017, além de mais de 40 mil empregos diretos nas agroindústrias e dezenas de milhares de empregos indiretos em atividades relacionadas.

Em 2024, Santa Catarina foi responsável por 13,5% da produção brasileira de carne de frango e 22,6% das exportações nacionais, consolidando-se como o segundo maior produtor e exportador do país. A carne de frango catarinense alcançou 135 países.

“A força da nossa avicultura é construída com base no comprometimento de toda a cadeia produtiva. Reconhecemos o papel fundamental de cada elo nesse processo, que vai da produção à sanidade, garantindo resultados consistentes e a confiança dos mercados internacionais. E como nos orienta o governador Jorginho Mello, Santa Catarina continuará com este trabalho e sendo sinônimo de qualidade, biosseguridade e competitividade no setor avícola”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini. Esse resultado é fruto do trabalho entre produtores, agroindústrias, cooperativas e órgãos de defesa sanitária, com destaque para a atuação da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).

O desempenho positivo segue em 2025. De janeiro a junho deste ano, foram exportadas 573 mil toneladas de carne de frango, com receitas de US$ 1,18 bilhão no período, o que representa altas de 1,8% e 9,9%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2024. A sanidade animal continua sendo um diferencial competitivo. Mesmo com registro recente de foco de Influenza Aviária de Alta Patogenidade (IAAP) em outro estado, Santa Catarina manteve-se livre da doença em granjas comerciais, reforçando a confiabilidade da sua produção.

Além do frango de corte, outras cadeias avícolas também têm peso relevante na economia estadual:

Ovos de galinha: produção estimada em 200 milhões de dúzias em 2024, com um VPA de R$ 1,43 bilhão, sendo a 10ª principal atividade agropecuária do estado. O setor conta com aproximadamente 600 produtores.

abate de 9,1 milhões de aves, oriundas de mais de 300 produtores, com um VPA de R$ 641,1 milhões em 2024. Patos e marrecos:abate de 2,8 milhões de aves, com um VPA de R$ 45 milhões. Em 2024, foram exportadas 3,4 mil toneladas, com receita de US$ 11,5 milhões, fazendo com que Santa Catarina respondesse por mais de 99% das exportações brasileiras deste segmento.

