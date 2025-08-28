Chá Lilás reúne comunidade para debater prevenção à violência contra a mulher

Na tarde desta quarta-feira, 27, a Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, por meio do Departamento de Assistência Social e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), realizou o Chá Lilás, em alusão à campanha Agosto Lilás — mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

O evento aconteceu no Centro Comunitário e reuniu mulheres da comunidade, autoridades locais, alunos, profissionais da educação e servidores públicos. A programação contou com o depoimento de violência vivido por Tanise Bisognin, professora e neuropsicopedagoga, além das orientações da Delegada de Polícia Cristiane de Moura e Silva Braucks. Juntas, reforçaram a importância de as mulheres identificarem os sinais precoces da violência e dos possíveis feminicídios.

A Coordenadora do Departamento de Assistência Social, Dionéia de Siqueira, destacou:

"É fundamental este evento para chamarmos a atenção da sociedade para esse tema. Estamos aqui como equipe, para juntos lutarmos contra a violência sofrida diariamente por várias mulheres e nos conscientizarmos sobre nossas responsabilidades".