Senado Federal

Dra. Eudócia desataca importância de subcomissão da CAS sobre o câncer

A senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou em Plenário, na quarta-feira (27), a criação de uma subcomissão para debater propostas relacionadas à prev...

28/08/2025 11h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou em Plenário, na quarta-feira (27), a criação de uma subcomissão para debater propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento de câncer. Vinculada à Comissão de Assuntos Sociais (CAS), a subcomissão presidida pela parlamentar alagoana foi instalada no mesmo dia.

Segundo Dra. Eudócia, além de ser um problema de saúde, o câncer tem um impacto social. A doença afeta a vida de pacientes, sobrecarrega os sistemas público e privado de saúde e é uma das principais causas de mortalidade no país. Para Dra. Eudócia, a criação da subcomissão dá ao Senado um papel central na proposição de políticas voltadas a prevenção, diagnóstico e tratamento.

— O enfrentamento do câncer não se esgota nos consultórios médicos ou nos laboratórios de pesquisa. Ele exige um esforço articulado que inclua o Poder Legislativo, responsável pela definição de marcos normativos, pela destinação orçamentária e pela criação de políticas públicas que podem ampliar ou restringir o acesso da população às melhores práticas e tecnologias — disse.

