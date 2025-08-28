Ivete chama atenção para casos de violência contra as mulheres em Santa Catarina

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) ocupou a tribuna do Senado na quarta-feira (27) para se somar à mobilização nacional da campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Ao se definir como "cidadã, avó e mulher", Ivete destacou números “que chocam” e que preocupam profundamente: de janeiro a julho deste ano, Santa Catarina registrou a concessão de 18 mil medidas protetivas, o que representa uma média de 87 mulheres por dia “buscando ajuda para não morrer”.

— São mães, filhas, esposas, vizinhas, colegas de trabalho, mulheres reais com histórias, com sonhos, com medos, com marcas invisíveis que não aparecem no noticiário. Ainda no mesmo período, o Tribunal de Justiça catarinense julgou 106 casos de feminicídio, quase quatro por semana. Isso significa que, enquanto nós debatemos e propomos soluções aqui dentro, do lado de fora mulheres estão sendo assassinadas apenas por serem mulheres. O número representa um aumento de 36% em relação ao ano passado. É um crescimento alarmante. É inaceitável! É uma emergência silenciosa — afirmou a senadora.

Os crimes de violência doméstica correspondem a quase um terço de todos os processos penais em Santa Catarina, ou sejam são mais de 23 mil ações em apenas sete meses, segundo a senadora. Ivete salientou ainda que esse não é um retrato isolado, mas uma realidade que se alinha “a uma triste realidade nacional”, com os casos de feminicídio subindo ano após ano. A senadora parabenizou o Senado Federal pelas várias ações durante o Agosto Lilás, assim como as ações da Bancada Feminina, ao lembrar de recente sessão temática que debateu estratégias para conter a alta no número de feminicídios no Brasil .