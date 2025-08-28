WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Folha Popular
APPATA
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Império
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Niederle
Senado Federal

Ivete chama atenção para casos de violência contra as mulheres em Santa Catarina

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) ocupou a tribuna do Senado na quarta-feira (27) para se somar à mobilização nacional da campanha Agosto Lilás...

28/08/2025 11h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) ocupou a tribuna do Senado na quarta-feira (27) para se somar à mobilização nacional da campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Ao se definir como "cidadã, avó e mulher", Ivete destacou números “que chocam” e que preocupam profundamente: de janeiro a julho deste ano, Santa Catarina registrou a concessão de 18 mil medidas protetivas, o que representa uma média de 87 mulheres por dia “buscando ajuda para não morrer”.

— São mães, filhas, esposas, vizinhas, colegas de trabalho, mulheres reais com histórias, com sonhos, com medos, com marcas invisíveis que não aparecem no noticiário. Ainda no mesmo período, o Tribunal de Justiça catarinense julgou 106 casos de feminicídio, quase quatro por semana. Isso significa que, enquanto nós debatemos e propomos soluções aqui dentro, do lado de fora mulheres estão sendo assassinadas apenas por serem mulheres. O número representa um aumento de 36% em relação ao ano passado. É um crescimento alarmante. É inaceitável! É uma emergência silenciosa — afirmou a senadora.

Os crimes de violência doméstica correspondem a quase um terço de todos os processos penais em Santa Catarina, ou sejam são mais de 23 mil ações em apenas sete meses, segundo a senadora. Ivete salientou ainda que esse não é um retrato isolado, mas uma realidade que se alinha “a uma triste realidade nacional”, com os casos de feminicídio subindo ano após ano. A senadora parabenizou o Senado Federal pelas várias ações durante o Agosto Lilás, assim como as ações da Bancada Feminina, ao lembrar de recente sessão temática que debateu estratégias para conter a alta no número de feminicídios no Brasil .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Zequinha Marinho critica operação da PF, do Incra e do Ibama no Pará
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Contarato aplaude aprovação na CCJ de projetos que tornam crimes inafiançáveis
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

2.5 km/h

Vento

62%

Umidade

Seu Manoel
Unimed
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Unimed
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Municípios
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Barra do Guarita - RS
Chá Lilás reúne comunidade para debater prevenção à violência contra a mulher
Sala
Raffaelli
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
APPATA
F&J Santos
Últimas notícias
Há 15 minutos Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Há 50 minutos Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Há 1 hora Comissão aprova critérios regionais para escolha de dirigentes da Agência Nacional de Mineração
Há 1 hora Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Há 1 hora Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Seco
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Sicredi
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados