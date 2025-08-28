WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Niederle
Raffaelli
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Folha Popular
Sicredi
Fitness
Unimed
Seco
Câmara

Projeto sugere moradias extras para pessoa com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores

28/08/2025 11h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 413/25 estabelece que o responsável por programa habitacional público ou subsidiado com recursos públicos deverá disponibilizar unidades extras, caso a demanda por moradias destinadas às pessoas com deficiência supere a reserva mínima atual de 3%, respeitadas as regras de acessibilidade.

A proposta, do deputado Fausto Santos Jr. (União-AM), altera a Lei Brasileira de Inclusão e está em análise na Câmara dos Deputados. Hoje, a lei estabelece que a pessoa com deficiência terá prioridade na aquisição de imóveis para moradia própria em programas habitacionais, reservando 3% das unidades para esse público.

Segundo Santos, a proposição busca assegurar que todas as pessoas com deficiência que necessitam de moradia sejam contempladas, independentemente de percentuais fixos estabelecidos na legislação.

“Optamos por não modificar o percentual mínimo estabelecido em lei, uma vez que cada programa habitacional apresenta demandas específicas”, explica. “O aumento fixo desse percentual poderia gerar custos desnecessários aos entes federativos, sem garantir que todas as necessidades fossem efetivamente atendidas”, diz o deputado.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano; de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova critérios regionais para escolha de dirigentes da Agência Nacional de Mineração
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

2.5 km/h

Vento

62%

Umidade

Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Sicredi
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Sala
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Municípios
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Barra do Guarita - RS
Chá Lilás reúne comunidade para debater prevenção à violência contra a mulher
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Tarzan
Sala
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Últimas notícias
Há 15 minutos Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Há 50 minutos Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Há 1 hora Comissão aprova critérios regionais para escolha de dirigentes da Agência Nacional de Mineração
Há 1 hora Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Há 1 hora Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Unimed
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Sala
Fitness
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados