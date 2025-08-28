WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Ipiranga
Folha Popular
Ponto Grill
Tarzan
Niederle
Sicredi
Império
Sala
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seu Manoel
Câmara

Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização

A proposta continua sendo analisada na Câmara dos Deputados

28/08/2025 12h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 594/25 , que inclui a taxa de analfabetismo entre os critérios para definição dos repasses financeiros do Programa Brasil Alfabetizado. Esse programa prevê esforços para universalizar a alfabetização entre pessoas de 15 anos ou mais.

O relator, deputado Rafael Brito (MDB-AL), recomendou a aprovação do texto. “É fundamental que os repasses considerem as taxas de analfabetismo. A medida é coerente com o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo ”, destacou.

A proposta aprovada altera Lei 10.880/04 , que trata do assunto. Atualmente, essa norma determina que os repasses aos entes federativos devem levar em conta o total de alfabetizandos e alfabetizadores.

“A erradicação do analfabetismo continua uma meta não alcançada, e persistem as profundas desigualdades territoriais”, disse o autor da proposta, deputado Duda Ramos (MDB-RR). “A proposta aprimora o manejo dos recursos”, explicou ele.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova critérios regionais para escolha de dirigentes da Agência Nacional de Mineração
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova dois acordos internacionais no Mercosul; propostas seguem para análise do Senado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

2.5 km/h

Vento

62%

Umidade

Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Sicoob
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Municípios
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Barra do Guarita - RS
Chá Lilás reúne comunidade para debater prevenção à violência contra a mulher
Sala
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Últimas notícias
Há 16 minutos Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Há 51 minutos Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Há 1 hora Comissão aprova critérios regionais para escolha de dirigentes da Agência Nacional de Mineração
Há 1 hora Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Há 1 hora Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Império
Sala
Sicredi
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Império
APPATA
Meganet
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados