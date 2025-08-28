Pesquisa socioeconômica da Epagri: 50 anos transformando dados em estratégia para o agro catarinense

A pesquisa socioeconômica organiza e interpreta números para transformá-los em decisões estratégicas que fortalecem o meio rural e o agro de SC – Foto: Aires Mariga/Epagri

Em 2025, a Epagri celebra cinco décadas de dedicação à ciência, tecnologia e inovação a serviço do campo. Ao longo desses 50 anos de pesquisa, a Empresa reuniu diferentes áreas de conhecimento para apoiar agricultores, pescadores e gestores públicos, oferecendo soluções que vão da genética de cultivares a sistemas produtivos mais resilientes. Nesse conjunto de saberes, a pesquisa socioeconômica também ocupa papel central: é ela que observa fenômenos sociais e econômicos, mas também organiza e interpreta números para transformá-los em decisões estratégicas que fortalecem o meio rural e o agro catarinense.

Esses trabalhos são desenvolvidos por dois dos centros especializados da Epagri, o Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf) e o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa). Ao longo dos anos, essa área do conhecimento se tornou referência na geração de conhecimento e difusão de informações confiáveis sobre a agropecuária e a pesca em Santa Catarina. São análises de fenômenos como êxodo rural, sucessão familiar, autoconsumo, produção, preços, exportações, custos e muito mais, que ajudam a compor um retrato fiel da realidade do campo catarinense.

Atualmente os dados levantados e analisados subsidiam políticas públicas, orientam investimentos privados e dão mais segurança ao agricultor na hora de planejar sua safra. “Trabalhamos com foco no desenvolvimento sustentável do meio rural. A informação que geramos não é apenas técnica, ela ajuda a construir uma agricultura mais eficiente, equilibrada e conectada com os desafios econômicos, sociais e ambientais de Santa Catarina”, explica Dilvan Luiz Ferrari, gerente da Epagri/Cepa.

Informações que chegam a todos

Os resultados desse trabalho estão presentes no dia a dia de quem vive e trabalha em Santa Catarina. Plataformas digitais como o Observatório Agro Catarinense e o InfoAgro colocam indicadores atualizados ao alcance de qualquer cidadão, do agricultor na lavoura ao estudante da cidade.

Outras formas de democratizar o conhecimento produzido por essas pesquisas são as publicações. A Epagri/Cepa edita mensalmente o Boletim Agropecuário de Santa Catarina , e a anualmente o Desempenho da Agropecuária e do Agronegócio e a Síntese Anual da Agricultura de SC , que traduzem conjunturas, tendências e balanços que ajudam a planejar o futuro.

Além de análises e publicações, a Epagri/Cepa também desenvolve soluções digitais para apoiar diretamente o agricultor. Aplicativos como o Di@rio de Campo , que permite ao agricultor organizar as atividades da propriedade e tomar decisões com base em dados, e o Monitoramento de Perdas na Agricultura, que ajuda a identificar prejuízos em situações de adversidade climática, são exemplos de como a pesquisa socioeconômica também gera tecnologia aplicada ao dia a dia.

Dados que geram confiança

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, o trabalho silencioso, mas essencial do Cepaf e do Cepa ajudou a sustentar o protagonismo catarinense na produção de alimentos. “Assim como os programas de pesquisa em grãos, frutas, leite e aquicultura garantiram variedades mais resilientes, produtivas e resistentes a doenças, os estudos socioeconômicos fortaleceram a base de informações que orientam políticas públicas e decisões estratégicas”, ressalta.

Ao longo de cinco décadas, a pesquisa socioeconômica mostrou que na socioeconomia também há inovação. Segundo o presidente da Epagri, Dirceu Leite, cada dado coletado e analisado se transforma em informação e conhecimento decisivo, fortalecendo um setor agropecuário mais competitivo, sustentável e resiliente. “No grande conjunto de pesquisas que marcam a história da Epagri, o Cepaf e o Cepa representam a certeza de que informação e conhecimento de qualidade são tão importantes quanto a semente que germina no campo”, avalia o presidente.

