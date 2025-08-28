WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Fitness
Folha Popular
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Niederle
Seco
Meganet
Império
Agricultura

Pesquisa socioeconômica da Epagri: 50 anos transformando dados em estratégia para o agro catarinense

A pesquisa socioeconômica organiza e interpreta números para transformá-los em decisões estratégicas que fortalecem o meio rural e o agro de SC – F...

28/08/2025 15h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A pesquisa socioeconômica organiza e interpreta números para transformá-los em decisões estratégicas que fortalecem o meio rural e o agro de SC – Foto: Aires Mariga/Epagri

Em 2025, a Epagri celebra cinco décadas de dedicação à ciência, tecnologia e inovação a serviço do campo. Ao longo desses 50 anos de pesquisa, a Empresa reuniu diferentes áreas de conhecimento para apoiar agricultores, pescadores e gestores públicos, oferecendo soluções que vão da genética de cultivares a sistemas produtivos mais resilientes. Nesse conjunto de saberes, a pesquisa socioeconômica também ocupa papel central: é ela que observa fenômenos sociais e econômicos, mas também organiza e interpreta números para transformá-los em decisões estratégicas que fortalecem o meio rural e o agro catarinense.

Esses trabalhos são desenvolvidos por dois dos centros especializados da Epagri, o  Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf) e o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola  (Epagri/Cepa).  Ao longo dos anos, essa área do conhecimento se tornou referência na geração de conhecimento e difusão de informações confiáveis sobre a agropecuária e a pesca em Santa Catarina. São análises de fenômenos como êxodo rural, sucessão familiar, autoconsumo, produção, preços, exportações, custos e muito mais, que ajudam a compor um retrato fiel da realidade do campo catarinense.

Atualmente os dados levantados e analisados subsidiam políticas públicas, orientam investimentos privados e dão mais segurança ao agricultor na hora de planejar sua safra. “Trabalhamos com foco no desenvolvimento sustentável do meio rural. A informação que geramos não é apenas técnica, ela ajuda a construir uma agricultura mais eficiente, equilibrada e conectada com os desafios econômicos, sociais e ambientais de Santa Catarina”, explica Dilvan Luiz Ferrari, gerente da Epagri/Cepa.

Informações que chegam a todos

Os resultados desse trabalho estão presentes no dia a dia de quem vive e trabalha em Santa Catarina. Plataformas digitais como o  Observatório Agro Catarinense  e o  InfoAgro  colocam indicadores atualizados ao alcance de qualquer cidadão, do agricultor na lavoura ao estudante da cidade.

Outras formas de democratizar o conhecimento produzido por essas pesquisas são as publicações. A Epagri/Cepa edita mensalmente o  Boletim Agropecuário de Santa Catarina , e a anualmente o  Desempenho da Agropecuária e do Agronegócio  e a  Síntese Anual da Agricultura de SC , que traduzem conjunturas, tendências e balanços que ajudam a planejar o futuro.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além de análises e publicações, a Epagri/Cepa também desenvolve soluções digitais para apoiar diretamente o agricultor. Aplicativos como o  Di@rio de Campo , que permite ao agricultor organizar as atividades da propriedade e tomar decisões com base em dados, e o Monitoramento de Perdas na Agricultura, que ajuda a identificar prejuízos em situações de adversidade climática, são exemplos de como a pesquisa socioeconômica também gera tecnologia aplicada ao dia a dia.

Dados que geram confiança

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, o trabalho silencioso, mas essencial do Cepaf e do Cepa ajudou a sustentar o protagonismo catarinense na produção de alimentos. “Assim como os programas de pesquisa em grãos, frutas, leite e aquicultura garantiram variedades mais resilientes, produtivas e resistentes a doenças, os estudos socioeconômicos fortaleceram a base de informações que orientam políticas públicas e decisões estratégicas”, ressalta.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Ao longo de cinco décadas, a pesquisa socioeconômica mostrou que na socioeconomia também há inovação. Segundo o presidente da Epagri, Dirceu Leite,  cada dado coletado e analisado se transforma em informação e conhecimento decisivo, fortalecendo um setor agropecuário mais competitivo, sustentável e resiliente. “No grande conjunto de pesquisas que marcam a história da Epagri, o Cepaf e o Cepa representam a certeza de que informação e conhecimento de qualidade são tão importantes quanto a semente que germina no campo”, avalia o presidente.

Mais informações em entrevistas:

Dilvan Luiz Ferrari, gerente Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), 3665-5092

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Dia da Avicultura: Santa Catarina consolida protagonismo nacional e internacional no setor avícola
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri apoia prefeituras para ampliar o Cadastro Ambiental Rural na Serra Catarinense
Fotos: Débora Beina/Divulgação Conab celebra retomada dos estoques públicos de arroz após 11 anos, com ato em Pelotas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
23°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
23°

Sensação

1.45 km/h

Vento

56%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Império
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Meganet
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Municípios
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Barra do Guarita - RS
Chá Lilás reúne comunidade para debater prevenção à violência contra a mulher
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Meganet
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Sala
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 15 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli
Há 15 minutos Pesquisa socioeconômica da Epagri: 50 anos transformando dados em estratégia para o agro catarinense
Há 2 horas Gás gratuito: programa para baixa renda será lançado semana que vem
Há 2 horas Senado define prioridades para LDO com propostas de mais nove comissões
Há 3 horas Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Lazzaretti
Seco
Unimed
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Seco
APPATA
F&J Santos
Fitness
Unimed
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Sicoob
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados