WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Meganet
Folha Popular
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Unimed
Câmara

Bancos e lojistas criticam exigência de aviso antes de negativar devedores

A proposta foi incluída em parecer sobre projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados

28/08/2025 17h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Representantes de bancos e do comércio criticaram, em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a proposta que prevê a necessidade de notificação do devedor — com aviso de recebimento (AR) — para que seu nome possa ser incluído em cadastros de proteção ao crédito.

Segundo eles, a exigência pode atrasar os registros e elevar o custo geral dos empréstimos.

A proposta é do deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP), relator do Projeto de Lei 7733/17, que regulamenta a inscrição de locatários inadimplentes nos serviços de proteção ao crédito. Russomanno incluiu no texto a obrigatoriedade de notificação com AR antes da inscrição de qualquer tipo de dívida nesses cadastros.

De acordo com Rubens Sardenberg, da Federação Brasileira de Bancos, a inadimplência corresponde hoje a 40% do custo de captação do dinheiro. Ele acrescentou que a recuperação de garantias no Brasil é de apenas 18,2%, enquanto no Chile chega a 41,9%.

“O aviso de recebimento depende de muitas variáveis para ser efetivado, porque o consumidor pode não ser encontrado. Isso vai retirar o crédito de pessoas que teriam condições de ter crédito, mas acabam sendo prejudicadas. O concessor não sabe se a pessoa não deve nada ou se apenas não recebeu a notificação.”

O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), que pediu a audiência, afirmou não ser favorável às medidas sugeridas por Russomanno. “Isso é um dado aterrorizante para o povo brasileiro. A situação já está crítica, e, se o projeto for aprovado da forma que está, esse número vai piorar.”

Vivian Moraes, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, lembrou que uma medida semelhante foi testada em São Paulo, mas só 30% dos AR foram efetivados.

O deputado Gilson Marques (Novo-SC) apresentou voto em separado para sugerir que a comunicação aos devedores seja feita por meio eletrônico.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Acervo Câmara dos Deputados Líder do PL diz que a PEC das Prerrogativas não é mais prioridade para o partido
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê proteção a críticas e veta censura a manifestações artísticas
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga a Receita a repassar ao Inca dados dos doadores de medula óssea
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.45 km/h

Vento

68%

Umidade

Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Império
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Sicredi
Sala
F&J Santos
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 3 minutos Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Há 3 minutos Líder do PL diz que a PEC das Prerrogativas não é mais prioridade para o partido
Há 3 minutos Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho
Há 3 minutos Projeto SC Rural 2 para garantir mais renda e melhorias a produtores catarinenses é aprovado no Senado
Há 3 minutos Comissões ajustam emendas ao Orçamento de 2025 pelas novas regras
Seco
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Seco
Meganet
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seco
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados