WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Império
Niederle
Folha Popular
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Câmara

Comissão aprova proibição do uso de fipronil na pulverização de folhas de plantas

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

28/08/2025 17h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4592/23, que proíbe pulverizar folhas de plantas (aplicação foliar) com defensivos agrícolas que tenham o fipronil como princípio ativo.

O fipronil é utilizado para combater insetos-praga em lavouras como soja e milho, mas também elimina insetos benéficos à agricultura, como as abelhas. Este, aliás, foi um dos argumentos do deputado Padre João (PT-MG) para apresentar o projeto.

Os parlamentares seguiram o voto do relator, deputado Nilto Tatto (PT-SP), favorável à proposta. Ele afirmou que o fipronil está entre os principais responsáveis pela alta mortalidade de abelhas e outros polinizadores, essenciais para o equilíbrio ambiental e a produtividade agrícola.

Tatto também mencionou riscos à saúde de animais e seres humanos, com evidências que associam o uso prolongado do produto ao desenvolvimento do mal de Parkinson em agricultores.

“Diversos países já proibiram o uso agrícola do fipronil, como a União Europeia, Vietnã, Uruguai, Colômbia e Costa Rica”, declarou. Desde 2023, uma medida cautelar do Ibama já suspende a aplicação foliar de agrotóxicos à base de fipronil.

Próximos passos
 O PL 4592/23 foi rejeitado anteriormente na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e, por isso, perdeu o caráter conclusivo.

A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e, em seguida, pelo Plenário. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê proteção a críticas e veta censura a manifestações artísticas
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga a Receita a repassar ao Inca dados dos doadores de medula óssea
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que assegura ao psiquiatra a palavra final em laudo criminológico
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.45 km/h

Vento

68%

Umidade

Meganet
Tarzan
Império
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Seco
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
F&J Santos
Meganet
Fitness
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Sicredi
Sala
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 4 minutos Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Há 35 minutos Condenada pelo 8/1 é presa ao chegar no Brasil em voo de deportados
Há 35 minutos Comissão aprova projeto que prevê proteção a críticas e veta censura a manifestações artísticas
Há 35 minutos Comissão aprova projeto que obriga a Receita a repassar ao Inca dados dos doadores de medula óssea
Há 35 minutos Comissão aprova projeto que assegura ao psiquiatra a palavra final em laudo criminológico
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Império
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
F&J Santos
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
APPATA
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados