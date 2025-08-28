WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Fitness
Ipiranga
Folha Popular
Niederle
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê proteção a críticas e veta censura a manifestações artísticas

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

28/08/2025 17h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que exclui a possibilidade de punição por críticas a autoridades e figuras públicas.

O texto define que não constitui crime nem dano moral a crítica, mesmo mordaz ou irônica, contra órgãos públicos, políticos ou personalidades midiáticas. Também proíbe a censura ou limitação de manifestações artísticas, inclusive as de humor.

Além disso, a proposta:

  • garante o direito de manifestação com pseudônimo, mas veda o anonimato;
  • prevê que autoridades, como o presidente da República e ministros, cometem crime de responsabilidade se promoverem ou incitarem a censura.

Avanço
 O Projeto de Lei 3504/21 , da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), foi aprovado na comissão com base no parecer do relator , deputado Gustavo Gayer (PL-GO). Ele disse que a proposta é um avanço no fortalecimento do direito constitucional à liberdade de expressão.

“Vivemos em tempos onde a liberdade de expressão está sendo recorrentemente relativizada e questionada”, disse Gayer.

O deputado propôs um substitutivo que reúne o conteúdo do PL 3504/21 a quatro projetos apensados. “Cada um dos textos traz contribuições pertinentes”, afirmou.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora nas comissões de Cultura; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga a Receita a repassar ao Inca dados dos doadores de medula óssea
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que assegura ao psiquiatra a palavra final em laudo criminológico
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova proibição do uso de fipronil na pulverização de folhas de plantas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.45 km/h

Vento

68%

Umidade

Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
APPATA
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Unimed
Raffaelli
Império
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Império
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Império
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Seco
APPATA
Últimas notícias
Há 5 minutos Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Há 37 minutos Condenada pelo 8/1 é presa ao chegar no Brasil em voo de deportados
Há 37 minutos Comissão aprova projeto que prevê proteção a críticas e veta censura a manifestações artísticas
Há 37 minutos Comissão aprova projeto que obriga a Receita a repassar ao Inca dados dos doadores de medula óssea
Há 37 minutos Comissão aprova projeto que assegura ao psiquiatra a palavra final em laudo criminológico
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Sala
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
F&J Santos
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Meganet
Império
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados