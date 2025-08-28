WhatsApp

Tenente Portela

Treinamento de Mídia e Oratória (media training)

Educação

28/08/2025 18h22
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Nos 70 anos do município, Tenente Portela vai receber finalmente no sábado, 30 de agosto, entre 8h00 e 18h00, no auditório da Cresol, o Treinamento de Mídia e Oratória (media training). A formação é ministrada pela profa. Dra. Adriane Lorenzon e dirigida somente para jornalistas, autoridades, lideranças de empresas e instituições públicas e privadas que vão começar ou já se expõem publicamente em situações formais de comunicação.

Dividido em dois módulos teórico-práticos de 4 horas, o curso intensivo tem duração total de 8h/a, com certificação. Entre os assuntos abordados estão: expressão oral e apresentação pessoal (comunicação verbal e não verbal); medo, insegurança, ansiedade; entrevista para rádio, tevê, jornal e redes sociais; como seguir (e não perder) a linha de raciocínio; o melhor improviso; postura em reuniões e apresentações públicas; como falar em vídeos ou lives; orientações sobre dicção, respiração e articulação; dominar assuntos e preparar discursos; e perder o medo da câmera e do microfone.

“A metodologia é expositiva e interativa com exercícios práticos, simulações e vivências reais durante todo o curso”, explica a professora. Segundo Adriane Lorenzon, “as atividades desenvolvidas estimulam os participantes a treinar exaustivamente o desempenho individual em suas áreas específicas”.

Com 36 anos de experiência em comunicação e expressão, a palestrante profa. Dra. Adriane Lorenzon é especializada em oratória, locução e media training. Atuou como âncora da rádio e tevê Câmara de Brasília e apresentadora do programa A Voz do Brasil. Desde 2003, realiza treinamentos in company em todas as regiões do país para empresas e instituições públicas e privadas como Embrapa, Sebrae, Confederação Nacional da Indústria, Procuradoria Geral da República, Federação das Indústrias de Minas Gerais, Confederação Nacional do Comércio, Ministério das Comunicações. Além disso, atende individualmente autoridades como presidentes de instituições, promotores de Justiça, secretários de governo, vereadores, prefeitos, deputados e senadores.

Formação acadêmica: doutora em pensamento complexo (com tese sobre compreensão humana) pela Multiversidad do México e Universidade da Califórnia; mestra em comunicação pela Universidade de Brasília; e as graduada em pedagogia e jornalismo.

Para se inscrever, basta clicar no link da bio no Instagram @adriane.lorenzon ou pelo WhatsApp (55) 9.9166-0989. Quem se inscrever até sexta-feira, dia 29.8, ganha uma mentoria individual, de até três horas para fazer com a orientação de Adriane Lorenzon. Empresas que inscreverem 5 pessoas da mesma empresa ou em sinergia com outra empresa ganha R$ 500,00 de desconto por pessoa.

SERVIÇO:

Treinamento de mídia e oratória (media training) com Adriane Lorenzon

Data: 30.8.2025      

Horário: 8h00 às 18h00 (com intervalo de almoço)

Investimento: R$ 300,00 a inscrição por pessoa (e o restante em várias formas de pagamento a escolher)

Agendamento direto de entrevistas: (51) 9.8191-8484

Realização: Instituto Educar-se (55) 9.9166-0989 www.adrianelore

