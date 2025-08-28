WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Fitness
Meganet
F&J Santos
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Folha Popular
APPATA
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Senado Federal

Senado pode incluir professoras de creches no magistério

O Senado analisa neste ano a proposta de reconhecer as professoras da educação infantil como profissionais do magistério ( PL 2.387/2023 ). Defenso...

28/08/2025 19h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Professoras de creches questionam trabalho sem reconhecimento como educadoras - Foto: Semed
Professoras de creches questionam trabalho sem reconhecimento como educadoras - Foto: Semed

O Senado analisa neste ano a proposta de reconhecer as professoras da educação infantil como profissionais do magistério ( PL 2.387/2023 ). Defensores da medida afirmam que ela corrige uma distorção histórica ao enquadrar educadoras de creches e pré-escolas na carreira docente. Já especialistas e representantes municipais alertam para os impactos financeiros da medida. O tema está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Relatora do projeto, a senadora Leila Barros (PDT-DF) destaca que o enquadramento é questão de justiça social e de estratégia educacional.

— Em milhares de redes, profissionais concursados, em sua maioria mulheres, ensinam e cuidam de crianças de zero a cinco anos sem serem reconhecidas em lei como integrantes da carreira do magistério. Valorizar quem está na primeira infância é decisão estratégica. É nessa fase que o investimento público produz maior retorno social, impacta a alfabetização, reduz desigualdades e projeta ganhos de produtividade para o futuro.

O projeto veio da Câmara dos Deputados e tem como autora a deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP). Ela diz enxergar exploração da mão de obra feminina nas creches.

— O que acontece hoje no chão das creches é ilegal e inaceitável. Mulheres, em sua maioria negras, exercem função docente sem serem reconhecidas como professoras. Isso é exploração. O Brasil precisa parar de naturalizar essa situação. Reconhecer essas trabalhadoras é garantir respeito, dignidade e justiça social.

Audiência

O projeto foi tema de audiência pública na CAE na quarta-feira (27). No evento, a coordenadora do movimento Somos Todas Professoras, Tathiane Andrea de Christo, lembrou a trajetória da luta desde os anos 1990 e criticou a multiplicação de nomenclaturas criadas para evitar a equiparação.

— Catalogamos 64 cargos diferentes, como "babás" ou "atendentes", quando na prática tratam-se de professoras. É vergonhoso que as prefeituras burlem o direito das educadoras infantis com subterfúgios. O projeto vem corrigir essa situação e garantir que os bebês e as crianças pequenas tenham profissionais capacitados e respeitados. A educação infantil não pode ser tratada como gasto: ela é investimento, condição para que uma sociedade seja próspera.

O reconhecimento deve gerar impactos financeiros para as redes municipais de ensino, responsáveis pela educação infantil. Representando a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o analista técnico Christian Silva reconheceu a legitimidade da pauta, mas advertiu para os custos.

— Temos municípios que já utilizam até 100% do Fundeb apenas com remuneração de pessoal. Há prefeitos que não têm margem sequer para manter as folhas atuais. O reconhecimento é legítimo, mas não pode ser imposto sem cooperação federativa, sob pena de comprometer a sustentabilidade das contas locais.

A diretora de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC, Maria Selma de Morais Rocha, reforçou que, embora a Constituição e a LDB já reconheçam a natureza educacional das creches, ainda há barreiras na prática.

— Enfrentamos dificuldades enormes na garantia do piso e na realização de concursos. Muitos profissionais atuam como professores, mas não são contratados como tal, o que compromete a qualidade do atendimento. Para além da valorização salarial, precisamos construir uma política estruturada de apoio federativo. É preciso transformar em realidade o que já está na lei.

O promotor de Justiça Lucas Sachsida, do Ministério Público de Alagoas, destacou que outra vantagem do projeto é prevenir disputas judiciais.

— Não reconhecer as professoras da educação infantil como parte do magistério gera um passivo jurídico crescente para os municípios, que acumulam ações por desvio de função. O brincar, o cuidar e o educar fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, como já reconhecem as diretrizes curriculares nacionais. O projeto cria segurança jurídica.

Números

A educação infantil é a etapa educacional que vai até os 5 anos de idade, e seu objetivo é promover o desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional das crianças. Segundo o Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), o Brasil hoje tem 34,5% das crianças de até 3 anos matriculadas na educação infantil — taxa muito abaixo da meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê 50% das crianças dessa faixa etária matriculadas. Além disso, cerca de 9% das crianças de 4 e 5 anos — faixa em que a matrícula passa a ser obrigatória — estão fora da escola.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Audiência na CAE apontou méritos do projeto e impacto financeiro para municípios - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Audiência na CAE apontou méritos do projeto e impacto financeiro para municípios - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Debate na CE teve foco nos estudantes e cobranças por metas não atingidas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado PNE foi quase totalmente descumprido, apontam debatedores
Autor do requerimento para a homenagem, o senador Izalci Lucas presidiu a sessão especial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Sessão no Plenário destaca importância social e política da maçonaria
Patrícia Bettin ao lado do presidente da CPMI, senador Carlos Viana - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Seco
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Império
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Império
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Últimas notícias
Há 21 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 21 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 21 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 21 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 22 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Fitness
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Seco
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados