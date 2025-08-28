WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Folha Popular
Niederle
Ipiranga
Sicredi
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Câmara

Comissão aprova projeto que criminaliza cruzamentos em caso de risco à saúde dos animais

Proposta segue em análise na Câmara

28/08/2025 19h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define como crime de maus-tratos contra animais a realização ou o incentivo de cruzamentos com elevado risco de problemas congênitos para os filhotes ou para a cadela, ou que perpetuem doenças pré-existentes dos pais. A pena prevista é de três meses a um ano de detenção. O texto altera a Lei dos Crimes Ambientais .

O texto aprovado foi o substitutivo do relator, deputado Bruno Ganem (Pode-SP), ao projeto Projeto de Lei 2704/23, do deputado Célio Studart (PSD-CE).

“Importante destacar que a proposição não proíbe a reprodução, mas estabelece parâmetros éticos para sua realização, exigindo que sejam considerados os riscos à saúde e bem-estar dos animais envolvidos”, destacou Ganem.

Próximas etapas
O projeto será ainda analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para entrada de animais domésticos em hospitais para visitar pacientes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Império
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Sala
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Império
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Seco
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Império
Últimas notícias
Há 21 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 21 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 22 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 22 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 22 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Tarzan
Unimed
Seco
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Fitness
Meganet
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados