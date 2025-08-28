WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Folha Popular
Niederle
Mercado do povo
Império
Sala
Seco
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Senado Federal

PNE foi quase totalmente descumprido, apontam debatedores

O descumprimento da maior parte das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) foi alvo de críticas de especialistas ouvidos nesta quinta-feira (28)...

28/08/2025 19h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Debate na CE teve foco nos estudantes e cobranças por metas não atingidas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Debate na CE teve foco nos estudantes e cobranças por metas não atingidas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O descumprimento da maior parte das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) foi alvo de críticas de especialistas ouvidos nesta quinta-feira (28) em audiência pública na Comissão de Educação (CE). Os convidados ofereceram sugestões ao novo PNE ( PL 2.614/2024 ) — atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados — e exigiram o compromisso com a destinação de 10% do Produto Interno Bruto (10%) à educação.

A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda, apresentou levantamento que aponta o descumprimento de 90% das metas do PNE em vigor ( Lei 13.005, de 2014 ). Ela avaliou que o maior obstáculo ao Plano é de natureza econômica.

— As políticas econômicas não têm tido compromisso com a garantia do direito social, incluindo o direito à educação.

A entidade apontou retrocessos no novo PNE e, reunindo demandas de representantes do setor, propôs o fortalecimento da gestão democrática, a valorização dos profissionais, e a regulação da atuação das escolas privadas, entre outros pontos.

A presidente da CE, senadora Teresa Leitão (PT-PE), concordou que o PNE precisa ser "democrático e emancipador", e não apenas um instrumento burocrático para cumprimento de metas.

— Todo mundo está levantando a questão de metas. É o ponto focal: se estão lá, como fazer para serem devidamente atendidas e atingidas? — questionou.

A audiência pública concluiu ciclo de doze debates na CE sobre o tema. Sua realização atende a requerimentos de Teresa e do senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

Cobranças

O presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes), Hugo Silva, disse esperar que, em 2035, seja possível avaliar que 100% das metas do novo PNE foram cumpridas. Para ele, um grande entrave ao pleno cumprimento do PNE tem sido a ausência de um Sistema Nacional de Educação.

— O Brasil precisa de um espaço institucional onde a gente consiga reunir os entes federativos, os gestores, os professores, os estudantes para monitorar essas metas, propor ajustes, garantir que o PNE não seja só um documento bonito no papel.

Por fim, a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bianca Borges, criticou o nível de investimento no ensino superior no Brasil, que considera baixo. Ela lamentou a elevada evasão das universidades, especialmente em cursos de licenciatura, e propôs um instituto para supervisão da qualidade do ensino privado.

— Não podemos aceitar retrocessos que entreguem a regulação de qualidade ao mercado. Educação não é mercadoria.

Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), considera que as demandas do PNE para a pós-graduação têm sido "razoavelmente" cumpridas. Mas, para ele, restam desafios, como a falta de um sistema nacional para regulamentação do setor, os valores defasados das bolsas e o reconhecimento insuficiente dos direitos trabalhistas do pós-graduando.

— A própria Constituição brasileira já prediz: o Estado Brasileiro precisa prover condições especiais para aqueles que se dedicam à ciência e à tecnologia.

O reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Barreto Almada, apontou políticas de "desconstrução" que dificultaram a implementação do PNE. Ele cobrou protagonismo aos estudantes e sublinhou que, em educação, "despesa não é gasto".

— A gente precisa que o Plano Nacional pense efetivamente os sistemas públicos e os modelos de financiamento. Os Institutos Federais, assim como as universidades federais, têm passado dificuldades na sua concepção por ainda permitirem uma fragilidade em sua política de financiamento.

Novo PNE

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dentro de um período de dez anos. Com base no plano, os governos estruturam seus planos específicos, decidem compras e direcionam investimentos, conforme o contexto e a realidade local.

De acordo com o Ministério da Educação, o PNE é um plano para todo o país, com responsabilidades compartilhadas entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por ser decenal, ultrapassa diferentes gestões de governo, superando a descontinuidade das políticas públicas a cada mudança de condução político-partidária.

Aumento de salário para os professores, mais vagas em creches, melhor estrutura para escolas e canais de participação popular são alguns dos temas que estão presentes no novo PNE.

O PNE atual encerrava sua vigência em até 2024, mas foi prorrogado até o final deste ano. O novo PNE deve ir até 2034.

Andressa Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estima em 90% as metas descumpridas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Andressa Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estima em 90% as metas descumpridas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Hugo Silva, da Ubes, criticou ausência de espaço colegiado para monitoramento do PNE - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Hugo Silva, da Ubes, criticou ausência de espaço colegiado para monitoramento do PNE - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Audiência concluiu ciclo idealizado por Teresa Leitão; novo PNE ainda está na Câmara - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Audiência concluiu ciclo idealizado por Teresa Leitão; novo PNE ainda está na Câmara - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Autor do requerimento para a homenagem, o senador Izalci Lucas presidiu a sessão especial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Sessão no Plenário destaca importância social e política da maçonaria
Professoras de creches questionam trabalho sem reconhecimento como educadoras - Foto: Semed Senado pode incluir professoras de creches no magistério
Patrícia Bettin ao lado do presidente da CPMI, senador Carlos Viana - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Império
Tarzan
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Sala
APPATA
APPATA
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Seu Manoel
Império
Ipiranga
Seco
APPATA
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Últimas notícias
Há 22 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 22 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 22 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 22 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 22 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
Meganet
Seco
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Império
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados