WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Sala
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Unimed
Meganet
APPATA
Folha Popular
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Niederle
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Educação

Leite inicia processo para investimento de R$ 37,4 milhões em escola a ser construída em Gravataí

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta quinta-feira (28/8), o início do processo para a construção de uma nova escola da Rede Estadual em Grav...

28/08/2025 19h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
"Essa escola é um exemplo do novo momento do Rio Grande do Sul. Com um projeto inovador, sustentável e moderno", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta quinta-feira (28/8), o início do processo para a construção de uma nova escola da Rede Estadual em Gravataí, na Região Metropolitana. As titulares das Secretarias de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, e da Educação (Seduc), Raquel Texeira, também participaram do ato. Agora, a empresa selecionada conclui o detalhamento do projeto, com prazo de até quatro meses, e a preparação para o começo dos trabalhos, que devem durar até nove meses. Com investimento de R$ 37,4 milhões, instituição é a primeira a adotar o modelo Escola+, que define os padrões visuais e de construção para a Rede Estadual.

A criação de uma nova escola mostra que o Rio Grande do Sul está diferente. A nova escola se tornou possível após a atual gestão recuperar a capacidade de investimento do Estado e colocar a educação como prioridade pelo governador Eduardo Leite. O propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

“No primeiro mandato, enfrentamos os problemas crônicos das contas públicas e recuperamos a capacidade de investimento do Estado. Agora, estamos colhendo os frutos desse esforço e superando também os gargalos da burocracia, reorganizando a máquina pública para dar mais agilidade às obras. Essa escola, em Gravataí, é um exemplo do novo momento do Rio Grande do Sul. Com um projeto inovador, sustentável e moderno, que simboliza a prioridade que damos à educação e a confiança de que estamos construindo um futuro melhor para os gaúchos”, afirmou Leite.

A instituição ficará no loteamento Breno Garcia e atende a uma demanda da comunidade, oferecendo os ensinos Técnico e Médio e os anos finais do Fundamental, do 6º ao 9º ano. No terreno de 14,4 mil metros quadrados, serão construídos um prédio de 4,4 mil metros quadrados, além de uma quadra descoberta e um ginásio, que poderá funcionar como abrigo para até 80 pessoas em situações de crise, contando com banheiros e refeitórios.

“É muito especial anunciar a criação de uma escola, ainda mais porque daremos à comunidade do loteamento Breno Garcia um projeto inovador, sustentável e bonito. Os espaços que ergueremos mostrarão a nova realidade da educação gaúcha, que é prioridade de governo e recebe a atenção e os investimentos que necessita”, declarou a secretária Izabel.

Investimento faz parte de um pacote de medidas para recuperar a infraestrutura escolar, iniciado em 2023 -Foto: Vitor Rosa/Secom
Investimento faz parte de um pacote de medidas para recuperar a infraestrutura escolar, iniciado em 2023 -Foto: Vitor Rosa/Secom

Os investimentos fazem parte do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

“A Escola Breno Garcia marca um novo capítulo na educação gaúcha. Vamos entregar muito mais do que uma obra, vamos entregar um espaço preparado para os desafios do nosso tempo. Desde 2009 o Estado não iniciava a construção de uma escola do zero, e hoje retomamos esse compromisso com um projeto conceitual, sustentável e pensado para o futuro”, comentou o vice-governador Gabriel Souza.

A licitação para a construção é integrada, ou seja, a empresa fará o projeto, a partir das especificações da SOP, e construirá as instalações. O investimento integra um conjunto de medidas pensadas para recuperar a infraestrutura escolar que vem sendo adotada desde 2023, no início da atual gestão do governador Eduardo Leite. Como resultado dessa nova realidade, já foram concluídas 453 obras em 396 escolas, com destinação de R$ 140,6 milhões.

“Além da infraestrutura, eu estou muito entusiasmada porque a gente espera fazer desta escola um modelo pedagógico de excelência. Estou muito feliz de podermos inaugurar uma escola deste porte em Gravataí”, acrescentou a secretária Raquel.

Tecnologias inéditas

Os prédios da escola do Breno Garcia serão os primeiros totalmente concebidos a partir dos modelos do projeto Escola, desenvolvidos em um grupo de trabalho integrado pelas SOP, da Seduc e da Comunicação (Secom). Foi a partir desta obra que a SOP criou a Biblioteca de Padrões do Escola+, uma coleção de modelos de ambientes e elementos arquitetônicos replicáveis para usar nas construções, reformas e manutenções dos prédios da educação. Isso reduz o tempo de elaboração de projetos, aumentando o controle de qualidade, facilitando a atualização e diminuindo custos.

Os novos padrões foram concebidos com a metodologiaBuilding Information Modeling (BIM), que reúne tecnologias que permitem usar modelos digitais de uma construção de modo colaborativo, integrando todos os participantes de um empreendimento. Por meio dessas maquetes eletrônicas, é possível visualizar os espaços e as mudanças propostas em tempo real, concomitantemente com os outros envolvidos, facilitando a tomada de decisões e otimizando processos. Durante a fase de planejamento, por exemplo, é possível estimar custos e, por meio de simulações, prevenir erros, dando mais confiabilidade aos projetos.

A construção do prédio seguirá o sistema chamadooff-site. Como se fosse um jogo de blocos de montar, os elementos de cada ambiente são produzidos em uma fábrica, fora do canteiro de obras, e transportados prontos para “encaixar” nas outras partes. Assim, há menos impacto ambiental e menor geração de resíduos.

Também haverá priorização do uso de materiais sustentáveis, com adoção de soluções pensadas para se obter mais eficiência energética, com conforto térmico, acústico e de iluminação. O projeto arquitetônico é pensado para ser acolhedor e inspirar o aprendizado.

Texto: Ascom SOP e Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arquivo/Agência Brasil Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Na abertura, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, disse que a centralidade da política educacional está no estudante -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc (Re)pensar Educação promove debate sobre conexões entre neurociência, tecnologia e futuro da aprendizagem
© Antônio Cruz/Agência Brasil Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 6ª parcela
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seco
Império
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Império
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Império
Unimed
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Fitness
Últimas notícias
Há 22 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 22 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 22 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 22 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 22 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
APPATA
Sala
Fitness
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados