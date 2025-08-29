WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Unimed
Folha Popular
Sicredi
APPATA
Tarzan
Sicoob
Império
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Senado Federal

Em depoimento fechado, delegado falou durante cinco horas na CPMI do INSS

O delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi foi ouvido nesta quinta-feira (28) pela comissão parlamentar mista de inquérito (C...

29/08/2025 00h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, durante a primeira parte dos depoimentos desta quinta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, durante a primeira parte dos depoimentos desta quinta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi foi ouvido nesta quinta-feira (28) pela comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) sobre as fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas do INSS. O delegado é um dos responsáveis pela Operação Sem Desconto, que investiga essas fraudes.

O depoimento, que durou cerca de cinco horas, foi fechado, sendo restrito a parlamentares e alguns assessores. Isso se deu a pedido da Polícia Federal, para não comprometer investigações em curso. Mesmo assim, o delegado foi autorizado a falar, conforme explicou o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

— Por determinação do Supremo Tribunal Federal [STF], o delegado recebeu autorização judicial para falar sobre tudo aquilo que já é conhecido da população, já foi divulgado pela imprensa, todos os escândalos. Ele nos revelou também detalhes, e hoje nós percebemos o quanto uma quadrilha tomou conta da Previdência, tomou de assalto o dinheiro dos aposentados do nosso país — disse Viana.

O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que a decisão do ministro André Mendonça, do STF, de permitir que o delegado falasse à comissão sobre os fatos já conhecidos, contribuiu para o trabalho de investigação dos parlamentares. André Mendonça é relator, no Supremo, do inquérito que investiga as fraudes no INSS.

— O ministro André Mendonça, pela responsabilidade e transparência de suas ações, deixou muito claro: sigilo só naquilo que está sendo investigado e que vai atrapalhar a investigação. O que não estiver nessa situação, tem de colaborar com a CPMI. Nós estamos imbuídos do propósito de dar as respostas ao povo brasileiro — declarou Gaspar.

Comprometimento

Ao sair da reunião com Bruno Bergamaschi, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que revelar detalhes da investigação poderia impedir a punição dos culpados.

— O que tinha de ser revelado sobre o inquérito já foi revelado. Não estamos falando de um processo que está concluso, estamos falando de um processo que está em curso (...). Obviamente, abrir [as informações sobre] a condução das investigações pode comprometer a condução da própria investigação e dessa forma isentar aqueles que roubaram dinheiro dos aposentados e dos pensionistas — disse Randolfe.

Já o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) declarou que o depoimento foi limitado do ponto de vista do conteúdo para que as investigações não fossem comprometidas.

Primeiro depoimento

Os senadores também repercutiram o depoimento da primeira testemunha a comparecer à CPMI do INSS, a defensora pública Patrícia Bettin Chaves , também nesta quinta-feira. No depoimento, ela afirmou a senadores e deputados que o primeiro caso de fraude de que se recorda ocorreu entre 2018 e 2019. Ela é coordenadora de Assuntos de Previdência Social na Defensoria Pública da União (DPU).

O líder da oposição no Senado, Rogerio Marinho (PL-RN), afirmou que os fatos confirmam a intensificação das reclamações sobre descontos indevidos nas aposentadorias e pensões a partir do início do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023.

— São fatos que vão demonstrando gradativamente que o descalabro, a falta de compromisso, a corrupção, se estabeleceu a partir de 2023 de maneira muito forte. A própria dinâmica da CPMI vai revelar isso — disse Marinho.

Já Randolfe Rodrigues afirmou que o depoimento deixou claro que o esquema é antigo e não começou agora, mas foi descoberto no atual governo.

— Esse esquema fraudulento não começou ontem, não começou no mês passado, não começou em 2023. Há notícias dele desde 2019, e nós temos informações que dão conta de que ele provém pelo menos desde 2017. (...) O depoimento da defensora pública confirma a tese que nós temos de que esse esquema não ocorreu no governo do presidente Lula, mas foi descoberto durante o governo do presidente Lula, foi desbaratado durante o atual governo declarou Randolfe.

O líder do governo ressaltou que, em 2019, parlamentares que faziam oposição ao governo de Jair Bolsonaro (que hoje são governistas) propuseram uma emenda a uma medida provisória apresentada na época pelo governo — e que a intenção dessa emenda era impedir que informações dos segurados fossem fornecidas a pessoas jurídicas para fins de marketing e captação de clientes. Mas a emenda, enfatizou Randolfe, foi vetada por Bolsonaro, o que facilitou as fraudes.

Para o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), o depoimento mostrou que os descontos não autorizados já existiam antes do governo atual, mas “dispararam durante o governo Lula”. Ele afirmou que é preciso saber por que o grupo criado para atuar no combate às fraudes do INSS — instituído pelo Ministério Público Federal e composto por diversos órgãos — foi desfeito logo após o escândalo vir à tona.

Rogério Marinho e Randolfe Rodrigues: oposição e base do governo apresentam avaliações diferentes dos primeiros depoimentos - Foto: JOCARLOS
Rogério Marinho e Randolfe Rodrigues: oposição e base do governo apresentam avaliações diferentes dos primeiros depoimentos - Foto: JOCARLOS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Brasil espera combater mudanças climáticas de forma equilibrada e viável, dizem especialistas
Debate na CE teve foco nos estudantes e cobranças por metas não atingidas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado PNE foi quase totalmente descumprido, apontam debatedores
Autor do requerimento para a homenagem, o senador Izalci Lucas presidiu a sessão especial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Sessão no Plenário destaca importância social e política da maçonaria
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
15°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
15°

Sensação

1.58 km/h

Vento

90%

Umidade

Sicredi
Sala
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Império
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
F&J Santos
Império
Tarzan
Fitness
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 8 minutos Em depoimento fechado, delegado falou durante cinco horas na CPMI do INSS
Há 3 horas Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
Há 3 horas Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF
Há 3 horas Brasil e México abrem mercados para novos produtos agrícolas
Há 4 horas Brasil espera combater mudanças climáticas de forma equilibrada e viável, dizem especialistas
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Seco
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Mais lidas
1
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
5
Há 6 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Fitness
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados