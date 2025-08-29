WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Folha Popular
Ponto Grill
APPATA
Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Império
Fitness
Educação

Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela

Cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o benefício

29/08/2025 08h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta sexta-feira (29) a sexta parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos participantes nascidos nos meses de setembro e outubro.

Os beneficiados pelo programa são estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Nessa nova etapa, a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC, estima que cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200 até a próxima segunda-feira (1º).

De acordo com o Ministério da Educação, para ter direito ao benefício, os estudantes devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (1º), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.

Confira o calendário:

  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 25 de agosto;
  • Nascidos em março e abril, em 26 de agosto;
  • Nascidos em maio e junho, em 27 de agosto;
  • Nascidos em julho e agosto, em 28 de agosto;
  • Nascidos em setembro e outubro recebem 29 de agosto;
  • Nascidos em novembro e dezembro, em 1º de setembro.

EJA

A parcela única dos concluintes aprovados no primeiro semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio, este ano, também será paga até 1° de setembro, no valor de R$ 1 mil.

Depósitos

A sexta parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem , se o aluno tiver 18 anos de idade ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante , o status de pagamentos, se rejeitado ou aprovado; as informações escolares e as regras do programa.

Incentivos

A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

  • Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
  • Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;
  • Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
  • Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

Dessa forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia

Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui link quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.

Confira as dicas de como usar as parcelas do benefício.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Leite inicia processo para investimento de R$ 37,4 milhões em escola a ser construída em Gravataí
© Arquivo/Agência Brasil Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Na abertura, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, disse que a centralidade da política educacional está no estudante -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc (Re)pensar Educação promove debate sobre conexões entre neurociência, tecnologia e futuro da aprendizagem
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
14°

Sensação

1.64 km/h

Vento

92%

Umidade

Mercado do povo
Fitness
Seco
Agro Niederle
Império
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Sala
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Boi no Rolete será atração inédita no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela
Tenente Portela - RS
CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Sala
Império
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 6 minutos Jubileu Diocesano da Catequese
Há 7 minutos Boi no Rolete será atração inédita no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela
Há 10 minutos CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade
Há 42 minutos Comissão aprova prioridade a idosos nos tratamentos contra o câncer
Há 42 minutos Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Sala
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Tarzan
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
5
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Império
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Sala
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados