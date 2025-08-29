Boi no Rolete será atração inédita no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela

O 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, em 2025, contará com uma novidade aguardada pela comunidade: o 1º Boi no Rolete. O prato típico, tradicional em celebrações gaúchas, será preparado no dia 21 de setembro, marcando o encerramento oficial da programação.

As fichas já estão disponíveis com integrantes do CTG Sentinela da Fronteira e da Apae de Tenente Portela. Além de valorizar a gastronomia regional, a iniciativa também terá caráter solidário, destinando parte dos recursos para o fortalecimento de ações culturais e sociais.

Com a novidade, o Acampamento Farroupilha amplia sua programação, reforçando o objetivo de integrar cultura, tradição e confraternização em um mesmo espaço.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7