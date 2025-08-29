WhatsApp

Tenente Portela

Boi no Rolete será atração inédita no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela

Tradicionalismo

29/08/2025 09h18
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, em 2025, contará com uma novidade aguardada pela comunidade: o 1º Boi no Rolete. O prato típico, tradicional em celebrações gaúchas, será preparado no dia 21 de setembro, marcando o encerramento oficial da programação.

As fichas já estão disponíveis com integrantes do CTG Sentinela da Fronteira e da Apae de Tenente Portela. Além de valorizar a gastronomia regional, a iniciativa também terá caráter solidário, destinando parte dos recursos para o fortalecimento de ações culturais e sociais.

Com a novidade, o Acampamento Farroupilha amplia sua programação, reforçando o objetivo de integrar cultura, tradição e confraternização em um mesmo espaço.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

Tenente Portela - RS
Boi no Rolete será atração inédita no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela
Tenente Portela - RS
CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade
Boi no Rolete será atração inédita no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela
CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade
Comissão aprova prioridade a idosos nos tratamentos contra o câncer
Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela
Comissão aprova uso de imóveis recebidos pela União para reforma agrária e habitação popular
1
Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
5
Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
