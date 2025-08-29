Biomê Drogaria e Farmácia de Manipulação: Saúde e Cuidado em Tenente Portela

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Localizada na Rua Tapuias, 147, no centro de Tenente Portela, a Biomê Drogaria e Farmácia de Manipulação é referência em atendimento e qualidade. À frente do negócio está a farmacêutica Geovana Seffrin, natural de Tenente Portela, formada há 14 anos e com três anos de atuação direta na Biomê. A farmácia foi fundada por Geovana juntamente com duas sócias — uma de Redentora e outra de Seberi — e vem conquistando cada vez mais a confiança da comunidade.

A Biomê conta com uma equipe especializada para serviços como verificação de glicose e pressão arterial, oferece programas de descontos para aposentados, além de trabalhar com uma ampla linha de medicamentos genéricos, similares e manipulados. O espaço também disponibiliza perfumaria, incluindo marcas importadas, presentes infantis, fraldas, lenços e acessórios.

Com atendimento de segunda a sábado, das 8h às 20h, sem fechar ao meio-dia, a Biomê ainda oferece o serviço de teleentrega gratuita. Aos feriados, o horário é das 9h às 12h, e aos domingos a farmácia não abre.

A equipe agradece a preferência e a confiança de todos os clientes, reafirmando o compromisso de cuidar da saúde da comunidade local e regional.

