Miraguaí

Alunos do 3º ano conquistam 1º lugar em Mostra Científica e vão à etapa estadual

Educação

29/08/2025 09h48
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Os alunos do 3º ano da Escola Pontão dos Buenos, acompanhados pela professora Simoni Dapper, participaram da Mostra Científica realizada em Três Passos.

A turma idealizou e desenvolveu o projeto “Cantinho da Leitura Sustentável”, que buscou unir a prática da leitura à consciência ambiental, utilizando materiais recicláveis para criar um espaço acolhedor e acessível a todos. O trabalho, desenvolvido de forma coletiva pela professora e pelos alunos do 3º ano, foi apresentado na categoria Anos Iniciais e conquistou o primeiro lugar.

Com a vitória, os estudantes avançam para a etapa regional em Porto Alegre, onde terão a oportunidade de apresentar novamente o projeto, representando a escola e o município.

A professora Simoni Dapper destacou a dedicação de todos os alunos envolvidos no processo e fez um agradecimento especial a Marisol, Salomão e Júlia, que representaram a turma com orgulho na Mostra em Três Passos.

Com informações da Rádio Líder

