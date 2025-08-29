Encontro Regional de Invernadas Artísticas reunirá CTGs do RS e SC no 14º Acampamento Farroupilha

A tradição gaúcha ultrapassa fronteiras e estará ainda mais presente no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, que neste ano recebe o Encontro Regional de CTGs. O evento reunirá entidades tradicionalistas de diferentes municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, consolidando Tenente Portela como referência cultural no Noroeste gaúcho.

O encontro contará com apresentações artísticas, invernadas, música e momentos de integração entre os grupos, fortalecendo os laços que unem os tradicionalistas de toda a região sul.

Segundo o coordenador Fabiano Freese, “receber os CTGs é motivo de orgulho, pois mostra que o Acampamento de Tenente Portela se tornou um ponto de encontro da cultura gaúcha, aberto a todos que valorizam a tradição”.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7