WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seco
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Meganet
Mercado Balestrin
Niederle
Fitness
Folha Popular
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Tenente Portela

Encontro Regional de Invernadas Artísticas reunirá CTGs do RS e SC no 14º Acampamento Farroupilha

Tradicionalismo

29/08/2025 09h52
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A tradição gaúcha ultrapassa fronteiras e estará ainda mais presente no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, que neste ano recebe o Encontro Regional de CTGs. O evento reunirá entidades tradicionalistas de diferentes municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, consolidando Tenente Portela como referência cultural no Noroeste gaúcho.

O encontro contará com apresentações artísticas, invernadas, música e momentos de integração entre os grupos, fortalecendo os laços que unem os tradicionalistas de toda a região sul.

Segundo o coordenador Fabiano Freese, “receber os CTGs é motivo de orgulho, pois mostra que o Acampamento de Tenente Portela se tornou um ponto de encontro da cultura gaúcha, aberto a todos que valorizam a tradição”.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
O Margs, em Porto Alegre, foi uma das mais de 40 instituições museológicas afetadas no RS durante a enchente de 2024 -Foto: Camila Diesel/Ascom Sedac Secretaria da Cultura disponibiliza e-book sobre desastres naturais no Rio Grande do Sul voltada para museus
O Margs, em Porto Alegre, foi uma das mais de 40 instituições museológicas afetadas no RS durante a enchente de 2024 -Foto: Camila Diesel/Ascom Sedac Secretaria da Cultura disponibiliza e-book sobre desastres naturais no Rio Grande do Sul e museus
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.66 km/h

Vento

60%

Umidade

Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Ipiranga
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Sala
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 13 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 49 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 49 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 49 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Império
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados