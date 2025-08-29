WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Seco
Unimed
Folha Popular
Niederle
Tarzan
Sala
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tenente Portela

Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela

Justiça

29/08/2025 10h03
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Promotoria de Justiça de Tenente Portela, vinculada ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), abriu processo seletivo para preencher vagas de residentes em Direito, formando um cadastro de reserva para o turno da tarde. O edital foi publicado em 29 de agosto de 2025.

Detalhes do Processo Seletivo

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Promotoria de Justiça de Tenente Portela, das 12h às 19h, ou via e-mail ([email protected]). O prazo vai de 1º de setembro a 12 de setembro de 2025. Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário específico da Promotoria e apresentar uma cópia de um documento de identidade com foto.

Para participar, o candidato precisa ser graduado em Direito, ter CPF, e não ser servidor ou empregado público. É exigido que a conclusão do curso de graduação tenha ocorrido há, no máximo, cinco anos, ou que o candidato esteja matriculado em um curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação.

O processo de seleção consistirá em uma prova dissertativa e uma entrevista pessoal. A prova dissertativa terá quatro questões, valendo 70 pontos, e abordará temas como Direito Penal, Tribunal do Júri, Direito de Família e Direito da Criança e do Adolescente. A prova está agendada para o dia 19 de setembro de 2025. A entrevista pessoal valerá 30 pontos. Para ser aprovado, o candidato deve obter no mínimo 60% da pontuação total.

Vaga, Remuneração e Contratação

A carga horária de residência é de 30 horas semanais, a ser cumprida no turno da tarde. A bolsa-auxílio é de R$ 10,58 por hora, com auxílio-alimentação de R$ 16,02 e auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia de exercício. A aprovação no processo seletivo não garante a contratação, que depende da necessidade e conveniência do Ministério Público e da disponibilidade de vaga. A validade do processo seletivo é de 12 meses a partir da divulgação do resultado final.

O resultado final e a classificação serão divulgados em 26 de setembro de 2025. O candidato convocado que não manifestar interesse pela vaga ou a recusar será considerado desistente.

Mais informações, incluindo o local de realização das provas e a homologação das inscrições, serão publicadas por meio de edital na sede da Promotoria de Justiça de Tenente Portela, localizada na Rua Tupiniquins, 98, centro.

Clique aqui para ver o documento "edital.pdf"

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Foto: Divulgação Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista
Foto: Divulgação Biomê Drogaria e Farmácia de Manipulação: Saúde e Cuidado em Tenente Portela
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.66 km/h

Vento

60%

Umidade

Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Seco
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Império
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Sicoob
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Seco
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 13 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 49 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 49 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 49 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados