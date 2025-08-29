WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Tarzan
Folha Popular
Rádio Municipal
Unimed
APPATA
Raffaelli
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Meganet
Niederle
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Senado Federal

CCJ já aprovou voto impresso?

O Senado Verifica recebeu vários pedidos para analisar a informação de que a Comissão de Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o voto impresso para as ...

29/08/2025 10h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Roberto Jayme/TSE
- Foto: Roberto Jayme/TSE

selo_fato_inclinado.pngO Senado Verifica recebeu vários pedidos para analisar a informação de que a Comissão de Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o voto impresso para as próximas eleições. O assunto tem sido muito replicado em grupos de WhatsApp e nas redes sociais.

Vamos por partes: sobre a votação da proposta, é sim, verdadeira a informação de que a CCJ do Senado aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021 , com emenda prevendo a impressão do voto na urna eletrônica.

O PLP 112/2021 substitui o atual Código Eleitoral ( Lei nº 4.737/1965 ) e outras leis, para consolidar toda a legislação eleitoral e partidária. Dentre as mudanças aprovadas na CCJ, estão a manutenção da obrigatoriedade de 30% para candidaturas femininas, a reserva de 20% das cadeiras nas casas legislativas para mulheres e quarentena para “agentes da lei”. Também trata de crimes eleitorais, punições para uso de fake news, propaganda política, financiamento de campanha e prestação de contas dos candidatos.

A possibilidade de a urna eletrônica imprimir o registro do voto para que o eleitor confirme a sua escolha é uma das alterações incluídas no parecer da CCJ. Mas, a medida ainda não tem valor de lei, como algumas postagens dão a entender. O projeto precisa ser votado no Plenário do Senado e depois voltará à Câmara dos Deputados para nova análise. Somente então será transformado em lei.

Além disso, a lei tem que ser publicada até 3 de outubro deste ano para ter validade em 2026, quando serão realizadas as próximas eleições, como determina a Constituição.

A emenda do senador Esperidião Amin (PP-SC), aceita pela CCJ por 14 votos a 12 — se mantida até o fim da análise de senadores e de deputados—, tornará obrigatório o registro impresso, a ser visualizado na tela da urna eletrônica. Após o eleitor conferir, o voto será automaticamente guardado na urna, não poderá ser manuseado fisicamente. Para o senador Amin, esse é um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação.

Votação no Plenário

Os gabinetes de senadores também estão recebendo muitas mensagens por e-mail e pelo WhatsApp pedindo a aprovação desse projeto esta semana, no Plenário do Senado, mas o projeto não estava na pauta para ser votado. De acordo com o processo legislativo, o último dia para apresentar emendas foi esta quinta-feira (28). A data da votação do PLP 112/2021 ainda dependerá de entendimento entre as lideranças partidárias e a presidência do Senado, que define a agenda de votações.

Há outra questão a ser considerada, como alertou o relator do projeto na CCJ, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), em entrevista coletiva , logo após a aprovação do PLP. É que o voto impresso gera muitas discordâncias. O senador lembrou que o texto é o mesmo aprovado em 2015 no Congresso Nacional e que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2020.

É importante destacar que o movimento registrado nas redes sociais chama atenção, pois indica uma tentativa de, a partir da aprovação do projeto na comissão, ser passada a ideia de que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas — apesar de até hoje não ter sido verificada nenhuma irregularidade — e, dessa forma, ser alimentada a desconfiança no processo eleitoral.

Em resumo: O PLP 112/2021, que entre outras mudanças inseridas durante a votação na CCJ, prevê a instituição de voto impresso, ainda precisa ser votado pelos senadores no Plenário e depois voltar à Câmara dos Deputados para então ser sancionado.

Para receber informações sobre o andamento da proposta, acesse a página da tramitação da matéria e cadastre-se clicando no botão “ Acompanhar a matéria ”.

Também é possível opinar sobre o projeto, por meio da Consulta Pública disponível no mesmo link , que fica aberta enquanto a proposta legislativa está em análise. Além dos dados serem públicos, inclusive para senadores e assessores, as manifestações são comunicadas periodicamente aos gabinetes parlamentares. A votação tem o objetivo de sinalizar a opinião do público que participou da consulta, de modo a contribuir com a formação de opinião de cada parlamentar.

Sobre esse assunto confira também o podcast da Rádio Senado: Senado Verifica: desinformação sobre o voto impresso e as urnas eletrônicas .

Senado Verifica – Fato ou Fakeé um serviço da Secretaria de Comunicação Social destinado à checagem da veracidade de informações sobre o Senado Federal para o combate a fake news. Quer checar uma informação sobre o Senado? Envie uma mensagem para: [email protected] .#FakeNewsNão!

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Lei que reconhece Boa Vista como capital do prato tradicional da Região Norte foi publicada nesta quinta-feira - Foto: Diane Sampaio/Prefeitura Boa Vista Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
O Planalto pode enviar o projeto de lei orçamentária ao Congresso ainda nesta sexta-feira - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado Proposta orçamentária de 2026 chega ao Congresso até domingo
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, durante a primeira parte dos depoimentos desta quinta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Em depoimento fechado, delegado falou durante cinco horas na CPMI do INSS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.66 km/h

Vento

60%

Umidade

Ipiranga
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Sala
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Sala
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Sala
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Sicredi
Fitness
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Últimas notícias
Há 13 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 49 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 49 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 49 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Tarzan
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
Sicredi
Sicoob
APPATA
Fitness
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Ponto Grill
Império
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
Seco
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados