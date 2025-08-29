Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (2), uma audiência pública para discutir os impactos do avanço da indústria fóssil, que reúne empresas e atividades ligadas à exploração e uso de petróleo, carvão mineral e gás natural, sobre a cadeia produtiva e o setor pesqueiro no país.

O debate foi solicitado pelo deputado Raimundo Costa (Pode-BA) e está marcado para as 14h30, em plenário a ser definido.

Segundo o parlamentar, a atividade pesqueira, de grande relevância para a economia nacional, tem sido afetada pelos projetos de exploração de petróleo e gás ao longo da costa brasileira, resultando em perdas de renda para os pescadores e comprometimento da segurança alimentar.

Dados do Monitor Oceano da Arayara indicam que 22% do esforço anual de pesca já sofre impactos diretos, incluindo espécies de alto valor comercial, como espadarte, corvina, atum, lagosta, dourado, entre outros.

“É urgente promover um debate sobre o tema, visando à compatibilização dessas atividades e à proteção dos recursos pesqueiros”, afirma Raimundo Costa.