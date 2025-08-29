WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Folha Popular
Seco
Niederle
Império
Câmara

Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (2), uma audiência púb...

29/08/2025 12h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/Agência de Notícias do Paraná
Divulgação/Agência de Notícias do Paraná

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (2), uma audiência pública para discutir os impactos do avanço da indústria fóssil, que reúne empresas e atividades ligadas à exploração e uso de petróleo, carvão mineral e gás natural, sobre a cadeia produtiva e o setor pesqueiro no país.

O debate foi solicitado pelo deputado Raimundo Costa (Pode-BA) e está marcado para as 14h30, em plenário a ser definido.

Segundo o parlamentar, a atividade pesqueira, de grande relevância para a economia nacional, tem sido afetada pelos projetos de exploração de petróleo e gás ao longo da costa brasileira, resultando em perdas de renda para os pescadores e comprometimento da segurança alimentar.

Dados do Monitor Oceano da Arayara indicam que 22% do esforço anual de pesca já sofre impactos diretos, incluindo espécies de alto valor comercial, como espadarte, corvina, atum, lagosta, dourado, entre outros.

“É urgente promover um debate sobre o tema, visando à compatibilização dessas atividades e à proteção dos recursos pesqueiros”, afirma Raimundo Costa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova exigência de informação sobre padrão de segurança de box de banheiro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
23°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
23°

Sensação

2.68 km/h

Vento

64%

Umidade

F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Sala
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Seco
F&J Santos
Meganet
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 6 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 42 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 42 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 42 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Seco
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Sala
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados