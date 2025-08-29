WhatsApp

Senado Federal

Comissão da MP do setor elétrico vota relatório na terça

O relatório da medida provisória (MP) de modernização do setor elétrico será votado na terça-feira (2), às 14h30, pela comissão mista que analisa o...

29/08/2025 15h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senador Fernando Farias, presidente da comissão, Eduardo Braga, e o relator, deputado Fernando Coelho Filho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senador Fernando Farias, presidente da comissão, Eduardo Braga, e o relator, deputado Fernando Coelho Filho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O relatório da medida provisória (MP) de modernização do setor elétrico será votado na terça-feira (2), às 14h30, pela comissão mista que analisa o txto. Entre outros temas, a MP buscareduzir os custos das famílias de baixa renda e estimular a competitividade e a atração de investimentos.

Editada em 21 de maio, a MP 1.300/2025 altera oito leis que regulam a produção, distribuição e comercialização de energia elétrica no país. Entre as mudanças,estão a reformulação da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), com isenção total de pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda que consumam até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês.

Também está previstaa ampliação do acesso ao mercado livre de energia para consumidores de baixa tensão e o fim de descontos tarifários para novos contratos a partir de 2026. Outro ponto relevante é o rateio de encargos atualmente pagos apenas por consumidores do mercado regulado, além da possibilidade de a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica atuar em mercados correlatos.

Deputados e senadores votarão o relatório do deputado Fernando Coelho Filho (União-PE). Até o momento, a medida provisória recebeu600 emendas de parlamentares.O senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA)são,respectivamente, presidente e vice-presidentedo colegiado.

Paim critica propostas de reforma da Previdência
Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
CCJ já aprovou voto impresso?
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.57 km/h

Vento

56%

Umidade

Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Últimas notícias
Comissão aprova permissão para motorista parar em qualquer local para passageiro com necessidade especial
Comissão aprova pena maior para incêndio florestal que provocar morte de animais
Comissão aprova classificação de repelentes e protetores solares como bens essenciais
Comissão da MP do setor elétrico vota relatório na terça
Reflexo branco nos olhos: entenda condição que assusta pais
Mais lidas
1
Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
2
Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
