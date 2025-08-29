Comissão da MP do setor elétrico vota relatório na terça

O relatório da medida provisória (MP) de modernização do setor elétrico será votado na terça-feira (2), às 14h30, pela comissão mista que analisa o txto. Entre outros temas, a MP buscareduzir os custos das famílias de baixa renda e estimular a competitividade e a atração de investimentos.

Editada em 21 de maio, a MP 1.300/2025 altera oito leis que regulam a produção, distribuição e comercialização de energia elétrica no país. Entre as mudanças,estão a reformulação da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), com isenção total de pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda que consumam até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês.

Também está previstaa ampliação do acesso ao mercado livre de energia para consumidores de baixa tensão e o fim de descontos tarifários para novos contratos a partir de 2026. Outro ponto relevante é o rateio de encargos atualmente pagos apenas por consumidores do mercado regulado, além da possibilidade de a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica atuar em mercados correlatos.

Deputados e senadores votarão o relatório do deputado Fernando Coelho Filho (União-PE). Até o momento, a medida provisória recebeu600 emendas de parlamentares.O senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA)são,respectivamente, presidente e vice-presidentedo colegiado.