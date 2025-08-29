WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Fitness
Império
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Seco
Meio ambiente

Conselho de Recursos Hídricos do Estado aprova orçamento de R$ 44,8 milhões para gestão hídrica e saneamento em 2026

O Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH) aprovou, em reunião realizada na terça-feira (26/8), o Plano de Aplicação dos Recursos d...

29/08/2025 16h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH) aprovou, em reunião realizada na terça-feira (26/8), o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos (FRH) para o exercício de 2026. O orçamento total é de R$ 44,8 milhões distribuído entre quatro secretarias estaduais, com foco em ações estratégicas para a segurança hídrica, saneamento básico e enfrentamento da estiagem.

A maior parte dos recursos será gerida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), que receberá R$ 24,6 milhões para projetos como a revisão dos Planos de Bacias Hidrográficas, a modernização do Sistema de Outorga de Água (Siout), a reestruturação da rede de monitoramento hidrometeorológico e o apoio à governança do saneamento básico.

As demais secretarias que serão contempladas são: Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), que receberá R$ 6,7 milhões para o Programa Irriga+ RS, que incentiva a irrigação e reservação de água em propriedades rurais; a Secretaria da Habitação (Sehab) que receberá R$ 6,7 milhões para perfuração de poços tubulares, redes de abastecimento e módulos sanitários em áreas vulneráveis; e a Secretaria de Obras Públicas (Sop) que contará com R$ 6,7 milhões para obras nas barragens Jaguari e Taquarembó, na bacia do Rio Santa Maria.

Ações emergenciais contra a estiagem

Durante a reunião, também foi aprovada a destinação de R$ 2,1 milhões para o Programa Mais Água RS , coordenado pela Sehab. O valor será utilizado em ações emergenciais de abastecimento de água em municípios frequentemente atingidos pela estiagem, por meio da perfuração de 77 poços tubulares profundos e a implantação de redes de abastecimento. A meta é atender mais de mil famílias ainda em 2025.

Projeto pioneiro em salubridade ambiental

Entre as pautas complementares, o Conselho também aprovou o investimento de R$ 600 mil para um projeto da Sema voltado à governança da Política Estadual de Saneamento. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), viabiliza pela primeira vez a publicação dos Relatórios Anuais sobre a Situação da Salubridade Ambiental no Estado.

O projeto prevê o aprimoramento do Indicador de Salubridade Ambiental, a criação de um painel interativo deBusiness Intelligence (BI), a capacitação de gestores públicos e a produção de um caderno metodológico. A execução será dividida em dois ciclos ao longo de 24 meses.

Transparência e planejamento

As decisões do CRH foram aprovadas por unanimidade entre os membros do conselho que representam órgãos públicos, privados, e entidades ambientais do Estado, reforçando o comprometimento com a gestão sustentável dos recursos hídricos, a transparência na aplicação do FRH e o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU. Os investimentos abrangem todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul e visam fortalecer a infraestrutura ambiental, a segurança hídrica e a qualidade de vida da população gaúcha.

Texto: Alisson Santos/Ascom Sema
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de agosto de 2025
Dentro dos temas centrais que serão abordados estão temas como biometano, hidrogênio verde e etanol de cereais -Foto: Júlia Chagas/Arquivo Ascom Seapi Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
21°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

2.24 km/h

Vento

79%

Umidade

Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Império
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Seco
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Sala
Últimas notícias
Há 16 minutos Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
Há 46 minutos Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Há 46 minutos Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Há 46 minutos Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Há 1 hora Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Império
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Seco
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Império
Seco
Sicoob
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados