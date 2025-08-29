WhatsApp

Agricultura

Epagri realiza missão técnica na Europa para fortalecer cooperação em agropecuária sustentável

Dirigentes e pesquisadores da Epagri visitam instituições na Alemanha, Irlanda e França. Fotos: DivulgaçãoUma comitiva da Epagri está na Europa até...

29/08/2025 16h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Dirigentes e pesquisadores da Epagri visitam instituições na Alemanha, Irlanda e França. Fotos: Divulgação

Uma comitiva da Epagri está na Europa até o dia 6 de setembro em missão técnico-científica para consolidar parcerias com três instituições de referência internacional em  agropecuária sustentável.  A ação está alinhada aos objetivos estratégicos do  Programa SC Rural 2 , que busca impulsionar a competitividade e a sustentabilidade da agricultura familiar catarinense por meio da inovação, da resiliência climática e da valorização dos territórios rurais.

A agenda contempla visitas ao  projeto GreenDairy , na Justus Liebig University Giessen, na Alemanha, ao centro de pesquisa  Teagasc , na Irlanda, e ao Instituto Nacional de Pesquisa para Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente  (INRAE) , na França. Nessas instituições, os representantes da Epagri vão dialogar sobre temas centrais para a sustentabilidade da produção agropecuária, como agricultura de baixo carbono, quantificação de emissões de gases de efeito estufa (GEE), manejo sustentável do solo e da água, digitalização do campo, serviços ecossistêmicos e sistemas integrados de produção.

A comitiva catarinense é composta pelos seguintes pesquisadores e dirigentes da Epagri: presidente Dirceu Leite; diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação Reney Dorow; gerente do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf) Vagner Portes, e coordenador do projeto Pecuária, Tiago Baldissera.

O presidente Dirceu salienta que, com essa missão, a Epagri busca ampliar sua inserção em redes internacionais de pesquisa, fortalecer a transferência de tecnologia e potencializar os resultados do SC Rural 2. “O objetivo é posicionar Santa Catarina como referência em produção agropecuária sustentável, garantindo competitividade ao agricultor e benefícios diretos à sociedade catarinense”.

Parcerias vão orientar políticas públicas e inovação no campo

O gerente Vagner destaca que as instituições visitadas estão entre as mais renomadas da Europa. “O Teagasc é referência na integração entre pesquisa, capacitação e extensão rural, especialmente em tecnologias sustentáveis e transição agroecológica. O INRAE, principal instituto francês na área, se destaca pela expertise em sistemas agroalimentares resilientes e políticas territoriais sustentáveis. Já a Justus Liebig University Giessen é reconhecida por sua atuação multidisciplinar em ciências agrárias e ambientais, com ênfase em agricultura regenerativa e avaliação dos impactos das práticas agrícolas nos recursos naturais”, diz ele.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo o diretor Reney, as parcerias com essas instituições europeias possibilitam a incorporação de conhecimento técnico-científico de ponta para orientar políticas públicas mais eficazes e fortalecer a inovação no campo. “Entre os objetivos específicos da missão estão mapear e adaptar práticas de agricultura digital e de precisão para os agricultores catarinenses, identificar modelos de extensão rural que acelerem a adoção de tecnologias inovadoras e construir parcerias para desenvolvimento de pesquisas aplicadas”, explica.

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados