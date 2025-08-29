WhatsApp

Senado Federal

Comissão se reúne para decidir plano de diálogo com EUA

A comissão temporária para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA) se reúne nesta terça-feira (2), a par...

29/08/2025 17h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Nelsinho, presidente da comissão, acredita que viagem aos EUA já abriu canais de diálogo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Nelsinho, presidente da comissão, acredita que viagem aos EUA já abriu canais de diálogo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A comissão temporária para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA) se reúne nesta terça-feira (2), a partir das 11h30, para apresentar e apreciar o plano de trabalho da relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS). O colegiado é presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A primeira atividade da comissão foi uma missão oficial a Washington, entre os dias 28 e 30 de julho, com reuniões com autoridades e empresários norte-americanos. Segundo Nelsinho, o grupo conseguiu abrir canais de diálogo e distensionar a relação parlamentar, criando uma "ponte de diálogo" em um momento de tensões comerciais.

A CTEUA foi criada em julho para tratar sobre a tarifa de 50% imposta pelo governo dos EUA a produtos brasileiros. A tarifa de 50%, em vigor desde agosto, atinge cerca de 95 categorias de produtos, totalizando aproximadamente 3,8 mil itens. Outros 700 produtos foram excluídos, como petróleo, minérios de ferro, suco de laranja, celulose, aviões e peças para aeronaves. A comissão tem prazo de 60 dias para concluir seus trabalhos.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira

VEJA TAMBÉM
A produção de cuscuz em Angelim é responsável por mais de 30% do PIB municipal, segundo Humberto Costa - Foto: Adobe Stock Lei reconhece Angelim (PE) como Capital Nordestina do Cuscuz
Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá (MT) - Foto: Mayke Toscano/Gcom-MT Flexibilidade na compra de passagem aérea vai ser votada na CI
Mestre Vieira, pioneiro da guitarrada: gênero foi homenageado com reconhecimento nacional credito= Guitarrada agora é reconhecida como manifestação da cultura nacional
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Últimas notícias
Há 16 minutos Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
Há 47 minutos Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Há 47 minutos Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Há 47 minutos Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Há 1 hora Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
