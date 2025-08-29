WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Niederle
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Folha Popular
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Senado Federal

Guitarrada agora é reconhecida como manifestação da cultura nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira (29) a lei que reconhece a guitarrada, gênero musical do Pará, como manifestação...

29/08/2025 17h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Mestre Vieira, pioneiro da guitarrada: gênero foi homenageado com reconhecimento nacional credito=
Mestre Vieira, pioneiro da guitarrada: gênero foi homenageado com reconhecimento nacional credito=

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira (29) a lei que reconhece a guitarrada, gênero musical do Pará, como manifestação da cultura nacional ( Lei 15.192, de 2025 ).

O texto é oriundo do PL 170/2023 , do deputado Airton Faleiro (PT-PA), e foi aprovado em julho pela Comissão de Educação (CE) do Senado, sob a relatoria do senador Paulo Paim (PT-RS).

A guitarrada surgiu no Pará na década de 1970, proveniente da fusão de ritmos regionais, como o carimbó e o siriá, com gêneros caribenhos, como o merengue, a cúmbia, o mambo e o zouk. O marco inicial do estilo foi o álbum Lambadas das Quebradas, de Joaquim de Lima Vieira, o Mestre Vieira, em 1978.

— Também serviu como base e inspiração para outros gêneros que se tornaram populares nacionalmente, como a lambada e o brega pop, evidenciando sua infuência — afirmou Paim durante a reunião em que a matéria foi aprovada.

Ele também destacou que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro, ressalta a importância do reconhecimento do ritmo paraense como manifestação cultural nacional.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A produção de cuscuz em Angelim é responsável por mais de 30% do PIB municipal, segundo Humberto Costa - Foto: Adobe Stock Lei reconhece Angelim (PE) como Capital Nordestina do Cuscuz
Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá (MT) - Foto: Mayke Toscano/Gcom-MT Flexibilidade na compra de passagem aérea vai ser votada na CI
Cacau com a doença vassoura-de-bruxa - Foto: Divulgação/ACCB CDR deve votar anistia aos produtores de cacau afetados pela vassoura-de-bruxa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
21°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

2.24 km/h

Vento

79%

Umidade

Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Império
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Império
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Sicredi
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 13 minutos Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
Há 43 minutos Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Há 43 minutos Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Há 43 minutos Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Há 1 hora Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
APPATA
Sicoob
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Sala
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Sala
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Seco
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados