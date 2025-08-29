WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Niederle
Império
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Senado Federal

Flexibilidade na compra de passagem aérea vai ser votada na CI

A Comissão de Infraestrutura (CI) deve votar na terça-feira (2) projeto de lei que proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passage...

29/08/2025 17h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá (MT) - Foto: Mayke Toscano/Gcom-MT
Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá (MT) - Foto: Mayke Toscano/Gcom-MT

A Comissão de Infraestrutura (CI) deve votar na terça-feira (2) projeto de lei que proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passagem aérea pelo não comparecimento do passageiro e permite a transferência de titularidade da passagem aérea. A reunião, com cinco itens na pauta, está marcada para as 9h.

O PL 4.223/2024 , da senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), também torna gratuita a correção de nome na passagem, em caso de erro no preenchimento. Essa correção deverá ser feita pela companhia aérea, podendo ser solicitada até o momento do check-in. Para voos internacionais com participação de diferentes companhias aéreas, os custos da correção poderão ser repassados ao passageiro, desde que o erro não seja culpa da empresa.

Ana Paula argumenta que o mercado brasileiro de transporte aéreo é altamente concentrado. Para ela, essa falta de competitividade permite que as empresas adotem práticas que são prejudiciais ao passageiro e que contrariam garantias conferidas por leis como o Código de Defesa do Consumidor.

O texto tem voto favorável do relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), que apresentou um substitutivo (texto alternativo). Ele manteve a gratuidade na correção do nome e a proibição de cancelamentos de trechos subsequentes, mas mudou outro ponto do texto.

O trecho alterado pelo relator permitia ao titular da passagem transferi-la para outra pessoa antes do voo, algo que hoje não é possível. Para Esperidião Amin, o direito à transferência de titularidade poderia criar um mercado secundário de venda passagens aéreas, como fazem os cambistas em shows.

Pelo seu novo texto, o senador propõe a obrigatoriedade de oferecer apenas uma classe de passagens aéreas com direito à transferência. “Entendemos que, dessa forma, aumentaremos a proteção ao consumidor sem erguer novas barreiras de entrada ao mercado aéreo nacional”, argumenta o relator.

Recicláveis

Também pode ser votado, em turno suplementar, o PL 1.086/2024 , que estabelece preferência em licitações para bens e serviços que atendam critérios de sustentabilidade, como reciclados, recicláveis, biodegradáveis, compostáveis e eficientes no uso de energia.

O projeto foi aprovado pela comissão em julho e depende da aprovação em turno suplementar para que possa ir à Câmara dos Deputados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A produção de cuscuz em Angelim é responsável por mais de 30% do PIB municipal, segundo Humberto Costa - Foto: Adobe Stock Lei reconhece Angelim (PE) como Capital Nordestina do Cuscuz
Mestre Vieira, pioneiro da guitarrada: gênero foi homenageado com reconhecimento nacional credito= Guitarrada agora é reconhecida como manifestação da cultura nacional
Cacau com a doença vassoura-de-bruxa - Foto: Divulgação/ACCB CDR deve votar anistia aos produtores de cacau afetados pela vassoura-de-bruxa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
21°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

2.24 km/h

Vento

79%

Umidade

Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Sala
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Fitness
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Império
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Sicoob
APPATA
Meganet
Raffaelli
Unimed
Últimas notícias
Há 13 minutos Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
Há 43 minutos Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Há 43 minutos Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Há 43 minutos Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Há 1 hora Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Seco
Império
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados