Lei reconhece Angelim (PE) como Capital Nordestina do Cuscuz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.193, de 2025 , que confere ao município de Angelim (PE) o título de Capital Nordestina do...

29/08/2025 17h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A produção de cuscuz em Angelim é responsável por mais de 30% do PIB municipal, segundo Humberto Costa - Foto: Adobe Stock
A produção de cuscuz em Angelim é responsável por mais de 30% do PIB municipal, segundo Humberto Costa - Foto: Adobe Stock

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.193, de 2025 , que confere ao município de Angelim (PE) o título de Capital Nordestina do Cuscuz. A norma foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta sexta-feira (29).

A proposta teve origem na Câmara dos Deputados ( PL 650/2024 ), apresentada pelo deputado Fernando Rodolfo (PL-PE). No Senado, a matéria foi analisada em julho pela Comissão de Educação e Cultura (CE) , em votação final, e recebeu parecer favorável do senador Humberto Costa (PT-PE).

Em seu relatório, Humberto destacou que a produção de cuscuz em Angelim contribui para o desenvolvimento econômico e social da cidade, responsável por mais de 30% do produto interno bruto (PIB) municipal, além de gerar empregos formais ligados à agropecuária.

— O cuscuz desempenha papel central e de grande relevância na história pernambucana, configurando-se não apenas como um alimento cotidiano, mas também como um verdadeiro símbolo de identidade cultural, resistência e pertencimento — afirmou.

Patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco desde 2020, o cuscuz é considerado alimento essencial para milhões de brasileiros, sobretudo em regiões marcadas por desigualdade social. Segundo Humberto Costa, o reconhecimento dado a Angelim valoriza a tradição e o potencial produtivo do município.

— Reconhecer Angelim como a Capital Nordestina do Cuscuz é destacar a cidade no cenário estadual e nacional, valorizando sua produção agrícola, potencializando sua economia local e, principalmente, exaltando a identidade social e cultural dos pernambucanos — disse.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
21°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

2.24 km/h

Vento

79%

Umidade

