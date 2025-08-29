WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Sala
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Folha Popular
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Câmara

Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

29/08/2025 17h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou proposta que define como competência estadual a decisão sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas dentro de estádios e outros locais de eventos
esportivos.

O texto altera a Lei Geral do Esporte , que já estabelece algumas competências estaduais, como organizar e manter centros regionais de treinamento com oferta do serviço de aperfeiçoamento esportivo.

O texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada Julia Zanatta (PL-SC), a três propostas distintas sobre o tema (PLs 4272/19 , 1918/23 e 3793/23).

Segundo Zanatta, há exemplos em que a regulamentação regional tem demonstrado resultados positivos, permitindo a venda de bebidas sob determinados critérios. "Essa abordagem equilibrada reflete a capacidade de estados e municípios de criar políticas públicas ajustadas às suas especificidades, garantindo a segurança sem inviabilizar a liberdade de venda e de consumo", disse.

A relatora afirmou que a medida mantém a flexibilidade para a adaptação da legislação para prever a autorização ou a proibição conforme as peculiaridades de cada localidade, preservando, ao mesmo tempo, a proteção ao consumidor e à livre iniciativa.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para motorista parar em qualquer local para passageiro com necessidade especial
Mario Agra / Câmara dos Deputados Comissão aprova pena maior para incêndio florestal que provocar morte de animais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
21°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

2.24 km/h

Vento

79%

Umidade

Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Sala
APPATA
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Últimas notícias
Há 13 minutos Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
Há 43 minutos Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Há 43 minutos Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Há 43 minutos Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Há 1 hora Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Sicoob
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Fitness
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Império
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados