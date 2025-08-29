Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina

A Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde (SEMAE), vai realizar do dia 09 a 11/09, a 2ª edição da Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina. O evento vai contar com palestras de pesquisadores, profissionais e gestores públicos municipais, estaduais e federais para discutir sobre o panorama geral, desafios, ações prioritárias e estratégias para o fortalecimento da gestão da zona costeira catarinense. A realização é resultado de uma parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com apoio da Portonave, Estaleiro NavShip, Nauterra, Aegea Saneamento, Marina Itajaí, Semasa e Voice Of The Oceans, da Família Schurmann.

Nesta segunda edição, o evento ocorre sob o tema “Da Agenda Global à Prática Local”, a conferência vai reunir gestores ambientais da área, técnicos, especialistas, lideranças comunitárias, empreendedores, estudantes e profissionais dos 41 municípios que integram a costa catarinense. A conferência vai abordar o tema da gestão da zona costeira em quatro eixos principais: Economia Azul: Inovação e Sustentabilidade na interface Terra-Mar; Cidades Costeiras Resilientes: Enfrentando as mudanças climáticas; Cultura Oceânica: Educação e identidade; e Governança Costeira: Integrando políticas públicas. As inscrições são gratuitas.

“As mudanças climáticas aceleram riscos costeiros e a sociedade reconhece o papel crítico dos oceanos na regulação do clima. Nesse sentido, a 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina se consolida como espaço para transformar conhecimento em ações por meio de um debate técnico, propositivo e de alto nível. Esta é mais uma iniciativa, fomentada pelo nosso governador Jorginho Mello, visando o fortalecimento da agenda de desenvolvimento sustentável do nosso estado”, destaca o secretário do Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein.



Entre os destaques do evento, está um painel no eixo de Cultura Oceânica, onde será abordada a atuação da Voice Of The Oceans, iniciativa liderada pela Família Schurmann, e sua importância para a disseminação da sustentabilidade nas relações humanas que envolvem os mares. A Família Schurmann é conhecida no Brasil e no mundo por suas expedições marítimas e sua atuação na defesa da conscientização ambiental em relação à poluição dos oceanos. O clã Schurmann foi a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo em um veleiro.

“Nossa expedição marítima partiu de Santa Catarina, no final de agosto de 2021. De lá para cá, já passou por mais de 140 destinos de 11 países das Américas do Sul, Central e do Norte, além da Oceania e da Ásia. Em todos eles, testemunhando a presença de plástico e microplástico, mas também a atuação de centenas de pessoas e iniciativas comprometidas em reverter a preocupante e grave invasão de resíduos, que sufocam os oceanos”, conta Alexandre Moreno, gerente de Comunicação e Relacionamento da Voice of the Oceans – há mais de 12 anos ao lado da Família Schurmann. “Na 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina, traremos esse histórico e de outras ações, além de compartilhar o que a Voice of the Oceans reserva para a COP30”, completa o gerente de Comunicação e Relacionamento da Voz dos Oceanos e da Família Schurmann, Alexandre Moreno

Como será o evento

A programação dos dias 09 e 10/09 será aberta ao público. Nesses dias, os palestrantes e moderadores, experts em suas áreas de atuação, vão contribuir com conhecimento técnico e propositivo nos quatro eixos estratégicos da programação. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.semae.sc.gov.br/2a-conferencia-zona-costeira-de-santa-catarina/

No terceiro dia, 11/09, em formato exclusivo, gestores estratégicos e tomadores de decisão diretamente envolvidos na governança dos 41 municípios que compõem a zona costeira catarinense vão se reunir na oficina técnica ‘Diálogos Setoriais para a Gestão Costeira’.

Estão sendo disponibilizadas duas vagas para cada e podem se inscrever, 1 tomador de decisão (integrante da gestão municipal) e 1 vaga para um profissional técnico das áreas de planejamento, meio ambiente ou infraestrutura de cada município. As inscrições para a oficina devem ser feitas exclusivamente pelo link bit.ly/InscricaoGestoresCosteiros

A iniciativa vai resultar no documento ‘Panorama de Ações Prioritárias para Zona Costeira Catarinense’. Esse material final, vai representar o principal legado institucional do evento e balizar políticas públicas para o litoral catarinense dos quatro eixos temáticos debatidos nos primeiros dias.