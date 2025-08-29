WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Sicoob
Unimed
Meganet
Império
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Folha Popular
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Meio Ambiente

Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina

A Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde (SEMAE), vai realizar do dia 09 a 11/09, a 2ª edição da Conferência da Zona Costeira de Santa Cat...

29/08/2025 18h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde (SEMAE), vai realizar do dia 09 a 11/09, a 2ª edição da Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina. O evento vai contar com palestras de pesquisadores, profissionais e gestores públicos municipais, estaduais e federais para discutir sobre o panorama geral, desafios, ações prioritárias e estratégias para o fortalecimento da gestão da zona costeira catarinense. A realização é resultado de uma parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com apoio da Portonave, Estaleiro NavShip, Nauterra, Aegea Saneamento, Marina Itajaí, Semasa e Voice Of The Oceans, da Família Schurmann.

Nesta segunda edição, o evento ocorre sob o tema “Da Agenda Global à Prática Local”, a conferência vai reunir gestores ambientais da área, técnicos, especialistas, lideranças comunitárias, empreendedores, estudantes e profissionais dos 41 municípios que integram a costa catarinense. A conferência vai abordar o tema da gestão da zona costeira em quatro eixos principais: Economia Azul: Inovação e Sustentabilidade na interface Terra-Mar; Cidades Costeiras Resilientes: Enfrentando as mudanças climáticas; Cultura Oceânica: Educação e identidade; e Governança Costeira: Integrando políticas públicas. As inscrições são gratuitas.

“As mudanças climáticas aceleram riscos costeiros e a sociedade reconhece o papel crítico dos oceanos na regulação do clima. Nesse sentido, a 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina se consolida como espaço para transformar conhecimento em ações por meio de um debate técnico, propositivo e de alto nível. Esta é mais uma iniciativa, fomentada pelo nosso governador Jorginho Mello, visando o fortalecimento da agenda de desenvolvimento sustentável do nosso estado”, destaca o secretário do Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein.

Entre os destaques do evento, está um painel no eixo de Cultura Oceânica, onde será abordada a atuação da Voice Of The Oceans, iniciativa liderada pela Família Schurmann, e sua importância para a disseminação da sustentabilidade nas relações humanas que envolvem os mares. A Família Schurmann é conhecida no Brasil e no mundo por suas expedições marítimas e sua atuação na defesa da conscientização ambiental em relação à poluição dos oceanos. O clã Schurmann foi a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo em um veleiro.

“Nossa expedição marítima partiu de Santa Catarina, no final de agosto de 2021. De lá para cá, já passou por mais de 140 destinos de 11 países das Américas do Sul, Central e do Norte, além da Oceania e da Ásia. Em todos eles, testemunhando a presença de plástico e microplástico, mas também a atuação de centenas de pessoas e iniciativas comprometidas em reverter a preocupante e grave invasão de resíduos, que sufocam os oceanos”, conta Alexandre Moreno, gerente de Comunicação e Relacionamento da Voice of the Oceans – há mais de 12 anos ao lado da Família Schurmann. “Na 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina, traremos esse histórico e de outras ações, além de compartilhar o que a Voice of the Oceans reserva para a COP30”, completa o gerente de Comunicação e Relacionamento da Voz dos Oceanos e da Família Schurmann, Alexandre Moreno

Como será o evento

A programação dos dias 09 e 10/09 será aberta ao público. Nesses dias, os palestrantes e moderadores, experts em suas áreas de atuação, vão contribuir com conhecimento técnico e propositivo nos quatro eixos estratégicos da programação. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.semae.sc.gov.br/2a-conferencia-zona-costeira-de-santa-catarina/

No terceiro dia, 11/09, em formato exclusivo, gestores estratégicos e tomadores de decisão diretamente envolvidos na governança dos 41 municípios que compõem a zona costeira catarinense vão se reunir na oficina técnica ‘Diálogos Setoriais para a Gestão Costeira’. 

Estão sendo disponibilizadas duas vagas para cada e podem se inscrever, 1 tomador de decisão (integrante da gestão municipal) e 1 vaga para um profissional técnico das áreas de planejamento, meio ambiente ou infraestrutura de cada município. As inscrições para a oficina devem ser feitas exclusivamente pelo link bit.ly/InscricaoGestoresCosteiros

A iniciativa vai resultar no documento ‘Panorama de Ações Prioritárias para Zona Costeira Catarinense’. Esse material final, vai representar o principal legado institucional do evento e balizar políticas públicas para o litoral catarinense dos quatro eixos temáticos debatidos nos primeiros dias. 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de agosto de 2025
Dentro dos temas centrais que serão abordados estão temas como biometano, hidrogênio verde e etanol de cereais -Foto: Júlia Chagas/Arquivo Ascom Seapi Economia do futuro, transição energética e descarbonização no RS estarão em debate na Expointer 2025
- Conselho de Recursos Hídricos do Estado aprova orçamento de R$ 44,8 milhões para gestão hídrica e saneamento em 2026
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
21°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

2.24 km/h

Vento

79%

Umidade

Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Seco
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 16 minutos Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
Há 47 minutos Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Há 47 minutos Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Há 47 minutos Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Há 1 hora Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
APPATA
Seco
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Sala
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Império
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Unimed
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados