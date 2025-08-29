WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Folha Popular
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Unimed
F&J Santos
Justiça

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val

Relaxamento da medida cautelar atendeu a recurso do Senado

29/08/2025 20h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (29) a retirada da tornozeleira eletrônica responsável pelo monitoramento do senador Marcos do Val (Podemos –ES). A medida foi determinada após o ministro aceitar um recurso apresentado pelo Senado para que o equipamento seja retirado.

No início deste mês, Moraes determinou que o senador fosse monitorado por tornozeleira e também mandou bloquear as contas bancárias do parlamentar .

O monitoramento foi determinado após o parlamentar viajar para os Estados Unidos sem autorização do Supremo.

No ano passado, uma decisão da Corte determinou a suspensão dos passaportes do senador. Contudo, no dia 23 de julho, Marcos do Val embarcou para Miami com passaporte diplomático, que não foi entregue por ele à Polícia Federal (PF) .

Antes de sair do país, o senador pediu a Alexandre de Moraes autorização para viajar, mas o pedido foi negado.

Na decisão, Moraes também revogou outras medidas cautelares determinadas contra o parlamentar, como bloqueio de contas bancárias e chaves Pix, proibição de uso de redes sociais, recolhimento domiciliar noturno e suspensão do salário de senador.

A proibição de sair do país sem autorização e apreensão dos passaportes foram mantidas.

Revogação

A revogação das proibições foi determinada após um acordo de bastidores entre o Supremo e Senado. Com a retirada das medidas, Marcos do Val pediu licença do mandato.

O pedido de licença foi citado por Moraes na decisão. “A petição apresentada pela advocacia do Senado Federal veio acompanhada de cópia do pedido de licença que Marcos do Val encaminhou ao presidente do Senado Federal, salientando a incapacidade temporária para exercer o mandato de senador da República e externando seu respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições democráticas”, diz a decisão.

O senador é investigado pelo STF pela suposta campanha de ataques nas redes sociais contra delegados da Polícia Federal que foram responsáveis por investigações envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PGR é contra a presença de agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF
© Marcello Casal JrAgência Brasil Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
19°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 11°
19°

Sensação

2.32 km/h

Vento

85%

Umidade

Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Raffaelli
Sala
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Sala
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 27 minutos Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado
Há 1 hora Governo projeta crescimento de 2,5% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
Há 1 hora Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Há 2 horas Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026
Há 2 horas Denúncias de estupros caem 3,1% no estado de SP no mês de julho
APPATA
Fitness
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça "Juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo", disse
2
Há 12 horas Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista
3
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
4
Há 1 dia Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
5
Há 6 dias Haddad: 20 milhões de brasileiros não deveriam estar pagando IR
Mecânica Jaime
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Sicoob
Meganet
Império
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados