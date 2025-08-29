WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Folha Popular
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Raffaelli
Império
Fitness
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Niederle
Tarzan
Sala
Geral

Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado

Previsão para esta noite é de céu nublado com pancadas de chuva

29/08/2025 21h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A previsão do tempo para a noite desta sexta-feira (29) no Rio de Janeiro , segundo o Sistema Alerta Rio, é de céu nublado com pancadas de chuva moderadas a ocasionalmente fortes , acompanhadas de raios e ventos, que variam de fracos a moderados, em função de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.

Para este sábado (30) , áreas de instabilidade atmosférica manterão o tempo instável na cidade até o período da madrugada. O céu estará nublado, passando a parcialmente nublado no período da tarde. Há previsão de chuva fraca a moderada durante a manhã. Os ventos estarão fracos a moderados.

Entre o domingo (31) e a terça-feira (2) , ventos úmidos vindos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio de Janeiro.

A nebulosidade será variada, mas sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes no início da semana.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Imagem: Divulgação Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Foto: Divulgação Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
19°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 11°
19°

Sensação

2.32 km/h

Vento

85%

Umidade

Sicoob
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
F&J Santos
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 27 minutos Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado
Há 1 hora Governo projeta crescimento de 2,5% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
Há 1 hora Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Há 2 horas Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026
Há 2 horas Denúncias de estupros caem 3,1% no estado de SP no mês de julho
APPATA
Império
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Meganet
Seco
Tarzan
Mais lidas
1
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça "Juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo", disse
2
Há 12 horas Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista
3
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
4
Há 1 dia Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
5
Há 6 dias Haddad: 20 milhões de brasileiros não deveriam estar pagando IR
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados