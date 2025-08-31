WhatsApp

Educação

Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025

São Paulo, Minas e Bahia são os estados com mais candidatos

31/08/2025 14h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil

As 4.811.338 inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 são, em sua maior parte, de candidatos do Nordeste. Na região, há 1.737.789 inscrições confirmadas , dos quais 587.935 são de concluintes do ensino médio.

O dado consta no Painel Enem 2025 , divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A segunda região brasileira com o maior número de inscritos confirmados nesta edição é o Sudeste, com 1.631.563 participantes confirmados, sendo 662.388 concluintes do ensino médio.

Em seguida, aparecem os 561.004 candidatos confirmados do Norte do país, com 193.150 concluintes do ensino médio.

O Sul ocupa a quarta posição em número de candidatos confirmados: 492.876. Do total, 211.433 se formam no ensino médio neste ano.

Por fim, o Centro-Oeste registra 388.106 inscrições confirmadas. Delas, 157.044 são de estudantes que estão no 3º ano do ensino médio.

Estados

Com base no Painel Enem 2025, o estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 751.648, seguido de Minas Gerais (464.994) e da Bahia (428.019).

Somente o município de São Paulo tem 197.626 inscrições confirmadas . Dessas, 81.179 são de concluintes da educação básica.

As três unidades da federação com os menores números de candidatos confirmados são: Amapá, com 33.193; Acre, com 28.962; e Roraima, com 14.162 .

Confira o número de inscrições confirmadas por unidade da federação:

Unidade federativa Inscritos no Enem
Acre28.962
Alagoas96.488
Amazonas110.842
Amapá33.193
Bahia428.019
Ceará275.937
Distrito Federal82.975
Espírito Santo85.920
Goiás166.761
Maranhão211.383
Minas Gerais464.994
Mato Grosso 80.429
Mato Grosso do Sul57.941
Pará289.392
Paraíba142.050
Pernambuco272.299
Piauí120.040
Paraná195.870
Rio de Janeiro329.001
Rio Grande do Norte113.229
Rio Grande do Sul186.541
Rondônia46.801
Roraima14.162
Santa Catarina110.465
Sergipe78.344
São Paulo751.648
Tocantins37.652
Brasil4.811.338

Acessibilidade

No Enem 2025, foram aprovadas 116.541 solicitações de atendimento especializado . Pessoas com déficit de atenção constituem o perfil com o maior número de pedidos: 41.732, correspondente a 35,81%.

Em seguida, vêm candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 26.051 ou 22,35% das solicitações de atendimento especializado. Os inscritos com baixa visão somam 13.430 pessoas (11,52%). Já 9.741 pessoas com deficiência física (8,36%) farão as provas do Enem.

O exame também disponibilizará 164.864 recursos de acessibilidade. Tempo adicional foi o recurso mais requerido (48.546). Em seguida, estão: auxílio para leitura (25.548); correção diferenciada (24.089); e auxílio para transcrição (17.037).

Perfil dos inscritos

Confira aqui o perfil dos inscritos no Enem 2025. A predominância é de mulheres, pessoas pardas e jovens.

Provas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro de 2025 , em quase todo o país.

As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro.

Nas três cidades paraenses, os candidatos do Enem farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

