WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Folha Popular
Sicoob
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Niederle
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Câmara

Comissão aprova detenção e multa para quem organizar grandes eventos sem licença ambiental

Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

01/09/2025 09h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2269/24 , que criminaliza a divulgação ou a organização de eventos de grande porte sem licença dos órgãos ambientais. A pena será detenção de um a seis meses e multa.

O relator na comissão, deputado Nilto Tatto (PT-SP), recomendou a aprovação do projeto, que é do deputado Célio Studart (PSD-CE).

Tatto argumentou que eventos com grande público podem gerar um alto consumo de água e energia, além de perturbação pelo ruído, vibração e iluminação, entre outros impactos. Por essa razão, medidas de controle são importantes, na avaliação do relator.

“Essas medidas podem ser preventivas ou mitigadoras, como gerenciamento de resíduos e efluentes”, exemplificou o relator. “Também podem ser exigidas medidas compensatórias para impactos que não puderem ser evitados, a exemplo do plantio de espécies nativas para compensar as emissões de gases de efeito estufa e os impactos à vegetação.”

O projeto altera Lei dos Crimes Ambientais .

Próximos passos
Antes de ir ao Plenário da Câmara, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o projeto também precisa ser aprovado pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova novas regras para o funcionamento de depósitos dos Detrans
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Império
Fitness
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Sicoob
Últimas notícias
Há 9 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 9 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 44 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 44 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 45 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Império
Seu Manoel
Seco
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Império
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
APPATA
Raffaelli
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados