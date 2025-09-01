Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS

Há cerca de 15 anos, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas desenvolve oficinas de música que se tornaram referência no município. Nesse período, centenas de alunos tiveram contato com instrumentos e canto, descobriram talentos, seguiram carreiras na área e conquistaram espaço como professores e artistas premiados em festivais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, levando o nome da cidade a diversos palcos.

Atualmente, 120 usuários participam das aulas ministradas pelo oficineiro Júnior Marques, sob coordenação de Deise Camargo. As atividades incluem violão, bateria, teclado e canto, integrando a Oficina de Musicalização, que tem como objetivo estimular múltiplas formas de aprendizagem — físicas, mentais e sociais. A proposta vai além da técnica musical: busca colaborar na formação da personalidade, sensibilidade e caráter, incentivando não apenas o desenvolvimento artístico, mas também valores que se refletem na vida escolar e comunitária.

Segundo a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, a iniciativa é um exemplo de política pública eficiente, pois une cultura e assistência social em um mesmo propósito. “A música é um instrumento de transformação. Ela fortalece vínculos, amplia horizontes e oferece novas oportunidades para nossos jovens”, destacou.