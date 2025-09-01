WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Folha Popular
Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Império
F&J Santos
Raffaelli
Derrubadas

Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS

Assistência Social

01/09/2025 09h49
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Há cerca de 15 anos, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas desenvolve oficinas de música que se tornaram referência no município. Nesse período, centenas de alunos tiveram contato com instrumentos e canto, descobriram talentos, seguiram carreiras na área e conquistaram espaço como professores e artistas premiados em festivais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, levando o nome da cidade a diversos palcos.

Atualmente, 120 usuários participam das aulas ministradas pelo oficineiro Júnior Marques, sob coordenação de Deise Camargo. As atividades incluem violão, bateria, teclado e canto, integrando a Oficina de Musicalização, que tem como objetivo estimular múltiplas formas de aprendizagem — físicas, mentais e sociais. A proposta vai além da técnica musical: busca colaborar na formação da personalidade, sensibilidade e caráter, incentivando não apenas o desenvolvimento artístico, mas também valores que se refletem na vida escolar e comunitária.

Segundo a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, a iniciativa é um exemplo de política pública eficiente, pois une cultura e assistência social em um mesmo propósito. “A música é um instrumento de transformação. Ela fortalece vínculos, amplia horizontes e oferece novas oportunidades para nossos jovens”, destacou.

  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
  • Música impulsiona talentos e fortalece vínculos no CRAS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar
© Fernando Frazão/Agência Brasil Policial penal que atirou em entregador é preso e afastado no Rio
Foto: Divulgação Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Fitness
F&J Santos
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Império
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Últimas notícias
Há 9 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 9 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 45 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 45 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 45 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
Ipiranga
Império
F&J Santos
Tarzan
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Tarzan
Sala
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Império
Seco
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados