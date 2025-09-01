Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social

A Administração Municipal de Barra do Guarita adquiriu um novo veículo para o Departamento de Assistência Social, com recurso do IGDBF (Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família).

O automóvel dará suporte às atividades da pasta, como visitas domiciliares e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. A aquisição representa uma melhoria na qualidade dos serviços públicos e possibilita que a equipe técnica se desloque com mais eficiência, especialmente para áreas de difícil acesso, otimizando o atendimento à comunidade.