WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Folha Popular
Sicoob
Niederle
Império
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Raffaelli
Economia

Maior adesão de empresas é desafio para expansão do open finance

Compartilhamento de dados completou cinco anos na semana passada

01/09/2025 10h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Pagar um café por Pix sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco, aproximando o celular da maquininha. A operação hoje pode parecer corriqueira, mas o Pix por aproximação , lançado em fevereiro, exigiu não apenas o desenvolvimento de tecnologias. A associação da conta do Pix à carteira virtual do celular envolveu troca confiável de informações entre comércio, bancos e a administradora da máquina.

O compartilhamento de dados entre instituições financeiras de todos os tipos é o conceito central por trás do open finance , que completou cinco anos na semana passada . Em todos os casos, cabe ao usuário autorizar a utilização das informações pessoais por terceiros, podendo cancelá-la quando quiser. Tudo regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O open finance está mais presentes na vida do correntista do que aparenta. O sistema foi essencial para o desenvolvimento do Pix automático , lançado em junho, modalidade que substituirá o boleto bancário . Para autorizar a cobrança periódica por empresas, basta o correntista entrar no aplicativo do banco uma única vez e consentir o acesso a seus dados financeiros.

O mesmo ocorre com a consulta dos saldos de contas em diversas instituições numa mesma tela. Ou com a oferta de operações de crédito com juros mais baixos a bons pagadores, com o open finance aumentando a taxa de aprovação dos tomadores de crédito em até 30%. Desde abril de 2023, as instituições podem compartilhar dados sobre investimentos, câmbio, seguros, previdência privada, capitalização e credenciamento.

Obstáculos

Segundo a Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamento (Init), a expansão do open finance enfrenta dois principais gargalos. O primeiro é o aumento no sucesso da taxa de conversão dos pagamentos. Atualmente, segundo a entidade, de 50% a 60% das operações feitas pelo open finance não apresentam erros.

“O desafio é elevar essa taxa para 99,5%, como ocorre com os cartões de crédito e débito”, diz Gustavo Lino, diretor executivo da Init.

Apesar dos problemas de erro ou de transações que não conseguem ser completadas, Lino diz que o open finance tem se revelado mais seguro que as transações com cartões bancários.

“A segurança das transações no open finance é excelente. Os casos de fraude e golpes são ínfimos”, ressalta.

Lino cita o Pix por aproximação, em que o cliente pode conferir, na tela do celular, o valor digitado pelo comerciante antes de aproximar o aparelho. Nos cartões de crédito e débito por aproximação, o valor precisa ser conferido na máquina do estabelecimento.

As iniciadoras de pagamentos são empresas autorizadas pelo BC a iniciar transações sem deter recursos das contas envolvidas. Elas facilitam a comunicação entre instituições financeiras e possibilitam aos usuários realizar pagamentos e transferências sem acessar diretamente o aplicativo da instituição financeira.

Pessoas jurídicas

Outro gargalo está na adesão das empresas ao compartilhamento de dados. Segundo a Associação Open Finance Brasil (AOF), entidade privada que reúne os tipos de empresas do setor e participa das discussões com o BC, houve, em 2024, 40,8 milhões de consentimentos de pessoas físicas como receptores e 37,6 milhões como transmissores de dados. Cada indivíduo pode fazer mais de um consentimento.

Entre as pessoas jurídicas, o número é bem menor: 403,2 mil consentimentos de empresas como receptoras de dados e 406,7 mil como transmissoras. Segundo o diretor-presidente da Init, Jonatas Giovinazzo, os entraves para a adesão das empresas ao open finance são burocráticos e tecnológicos.

“Há empresas com mais de 200 contas bancárias e com duas ou três maquininhas em cada filial. Os pagamentos precisam vir identificados pelo open finance da mesma forma que no internet banking [site do banco] para serem lançados na contabilidade. Também existe uma discussão sobre qual dia devem ser lançadas no extrato as transações em fins de semana e se o consentimento deve ser dado por funcionários ou por sócios da empresa”, explica Giovinazzo.

Pix em lotes

Na semana passada, a Init participou da reunião da Associação Open Finance, no Banco Central, que celebrou os cinco anos do compartilhamento de dados e discutiu melhoras no sistema. Uma das discussões é o processamento dos Pix das empresas em lotes que agreguem várias contas bancárias, para facilitar a adesão de médias e grandes empresas.

“Por uma questão de segurança, as instituições financeiras travam o Pix quando há várias transações por segundo, como ocorre com grandes empresas. O processamento em lotes ajudaria a superar esse gargalo”, diz Giovinazzo.

Apesar dos obstáculos, Gustavo Lino destaca as vantagens da adesão das empresas ao open finance .

“Para a pequena e a média empresa, esse sistema vem em boa hora. Porque elas ganham poder de barganha para crédito com bancos e diminuem as dificuldades de oferecer garantias. No futuro, a maior parte do volume financeiro do open finance virá de pessoas jurídicas, que movimentam mais recursos que as pessoas físicas”, avalia.

Novidades

Em fevereiro de 2026, o Banco Central pretende dar um passo além e lançar a portabilidade de crédito por meio do open finance , com o correntista usando o compartilhamento de dados para poder transferir operações de crédito entre bancos.

Caso não haja atrasos, a portabilidade será estendida ao crédito consignado. Atualmente, a portabilidade desse tipo de crédito só é possível no caso de trabalhadores da iniciativa privada por meio do aplicativo do próprio banco e, até novembro, estará disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Com o open finance , o processo pode ser feito fora da plataforma Crédito do Trabalhador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil BNDES lança fundos para a economia verde
© Fernando Frazão/Agência Brasil Seis estados estão acima da média de inovação do país, mostra ranking
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Seco
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Império
Seco
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Últimas notícias
Há 9 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 10 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 45 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 45 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 45 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Tarzan
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados