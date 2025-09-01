WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Folha Popular
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Niederle
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Seco
Sicredi
Senado Federal

CAS analisa criação de programa nacional de cuidados paliativos

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) pode votar nesta quarta-feira (3) projeto que cria um programa nacional de cuidados paliativos para pacientes ...

01/09/2025 10h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposta em pauta garante acesso a cuidados paliativos em todos os níveis do sistema de saúde - Foto: StockPhotos
Proposta em pauta garante acesso a cuidados paliativos em todos os níveis do sistema de saúde - Foto: StockPhotos

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) pode votar nesta quarta-feira (3) projeto que cria um programa nacional de cuidados paliativos para pacientes com doenças graves e progressivas. A reunião está marcada para as 9h e tem nove itens na pauta( veja a lista completa ).

O Projeto de Lei (PL) 2.460/2022 foi proposto pela deputada Luisa Canziani (PSD-PR) e recebeu relatório favorável do senador Otto Alencar (PSD-BA). O cuidado paliativo é uma abordagem de assistência para aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida do paciente e dos familiares.

A proposição garante acesso aos cuidados paliativos em todos os níveis do sistema de saúde. De acordo com o texto, entre outras ações, os pacientes teriam direito de:

  • receber cuidados integrais adequados à complexidade da situação;
  • obter informações sobre o estado clínico; e
  • participar das decisões sobre os cuidados paliativos.

Medicamentos

Os senadores podem votar ainda o PL 2.158/2023 , que permite a venda em supermercados de medicamentos que não exigem prescrição médica. O projeto do senador Efraim Filho (União-PB) recebeu um substitutivo (texto alternativo) do relator, o senador Humberto Costa (PT-PE).

De acordo com a proposta, o supermercado deve contar com um farmacêutico responsável. Caberia ao profissional orientar o uso dos medicamentos, de forma virtual ou presencial.

Álcool

Outro item na pauta é o PL 2.880/2023 , que cria um programa de saúde direcionado a mulheres dependentes de álcool. O projeto do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) tem relatório favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

De acordo com o texto, os programas devem contar com assistência multiprofissional e interdisciplinar às mulheres usuárias e dependentes de álcool. As ações devem ser desenvolvidas por União, estados, Distrito Federal e municípios.

Câncer

A CAS também pode votar o PL 126/2025 , que cria o Marco Regulatório da Vacina e dos Medicamentos de Alto Custo Contra o Câncer. De autoria da senadora Dra. Eudócia (PL-AL), a proposta recebeu relatório favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR).

O projeto cria o Fundo Nacional de Pesquisa e Inovação em Oncologia, que deve financiar projetos e estudos sobre o tema. Segundo a proposição, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve estabelecer um processo acelerado para avaliação, aprovação e registro de vacinas e medicamentos de alto custo contra o câncer.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Confúcio Moura faz alerta sobre crimes digitais contra crianças e adolescentes
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Marcos Rogério questiona pedido de extradição de Tagliaferro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Seco
Tarzan
Fitness
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Império
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 10 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 10 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 46 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 46 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 46 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Império
Seco
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Império
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Seco
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados